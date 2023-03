Man met 3 promille in bloed probeert controle te ontvluchten in Mechelen

De betrokkene moet nu onmiddellijk zijn rijbewijs, dat hij niet op zak had, binnenleveren bij de politie. Zijn wagen werd geïmmobiliseerd.

Tijdens diezelfde controleactie van de politie werd op de E19 een motorfiets opgemerkt die een politievoertuig inhaalde aan zeer hoge snelheid. De politie zette de achtervolging in, waarbij de bestuurder van de motorfiets een snelheid van maar liefst 240 kilometer per uur haalde, en kon de man stoppen. “Hij was op weg naar zijn werk in Brussel en verklaarde gestresseerd te zijn omdat hij te laat was vertrokken”, stelt de politie. De motorfiets werd na de interceptie getakeld.

In totaal nam de politiezone Rivierenland dit weekend 1.647 ademtests af. 35 bestuurders testten positief: 33 wegens strafbare alcoholopname in het verkeer en twee wegens drugs in het verkeer. In beide gevallen van drugs ging het om cannabisgebruik, en beschikte de bestuurder slechts over een voorlopig rijbewijs.

Twaalf bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van zes uur, zestien bestuurders voor een periode van drie uur. De politie vatte ook een bestuurder die geseind stond in een gerechtelijk dossier. De man vervoerde bovendien zijn kind zonder gebruik van de veiligheidsgordel en toonde politie een vervalst rijbewijs - al snel bleek dat hij momenteel nog een rijverbod heeft. Tot slot werden negentien bestuurders betrapt met een voertuig waarvan de schouwing vervallen was.