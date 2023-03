Afghaanse jongens keren terug naar de universiteiten, meisjes blijven thuis

Het verbod voor vrouwen om een universiteit te betreden is een van de talrijke inbreuken op de vrouwenrechten waaraan de taliban zich schuldig hebben gemaakt sinds ze in augustus 2021 aan de macht gekomen zijn in Afghanistan. Meerdere talibanverantwoordelijken zeggen dat het verbod slechts tijdelijk is, maar het is niet duidelijk hoe lang het zou aanhouden. Ook de middelbare scholen zijn al anderhalf jaar dicht voor meisjes.

“Het is hartverscheurend om te zien dat de jongens naar de universiteit gaan, terwijl wij thuis blijven”, zei een 22-jarige studenten uit de provincie Ghor aan het Franse persagentschap AFP. “Het is totale seksuele discriminatie tegenover meisjes, want de islam staat ons toe om hogere studies te volgen en deel uit te maken van de maatschappij.”

Eind december kondigde de minister van Hoger Onderwijs aan dat de universiteiten gesloten zouden blijven voor vrouwen, omdat ze zich niet aan de geldende kledingvoorschriften zouden houden. Volgens die voorschriften moeten ze hun lichaam en gezicht volledig bedekken. Na de terugkeer van de taliban hadden de universiteiten al nieuwe regels aangenomen. Zo kregen mannelijke en vrouwelijke studenten gescheiden les. Enkel vrouwelijke of oudere mannelijke docenten mochten les geven aan vrouwelijke studenten.

De taliban zijn teruggevallen op de strenge interpretatie van de islam die hun eerste machtsperiode, van 1996 tot 2001, kenmerkte. Vrouwen mogen geen openbare beroepen meer uitvoeren. Ze worden een hongerloon betaald om thuis te blijven. Ze mogen niet reizen zonder een mannelijk familielid. Als ze hun huis verlaten, moeten ze zich volledig bedekken. Sinds november mogen ze geen parken, tuinen, sportzalen en openbare zwembaden meer betreden.