Tot juni “anti-inflatietrimester” in Franse supermarkten

De Franse supermarktketens gaan een selectie aan productie tot eind juni aan “de laagst mogelijke prijzen” aanbieden. De actie kadert in het “anti-inflatietrimester” waarover de Franse regering en de distributiesector het eens geworden zijn, meldt minister van Economie Bruno Le Maire maandag. Volgens de ketens zal de actie hen “enkele honderden miljoenen euro’s” kosten, waarmee ze op hun eigen marges zullen beknibbelen.

De regering van haar kant kondigde ook aan dat er een “voedingscheque” komt voor de armste gezinnen.

De winkels zullen zelf kunnen kiezen welke producten ze aan “zo laag mogelijke prijs” verkopen, en dat aanbod kan variëren van regio tot regio. Het zal vooral gaan om producten van de huismerken, omdat de ketens daar de meeste vrijheden hebben om prijzen te bepalen, zei Carrefour-topman Alexandre Bompard. De voorbije weken kondigden meerdere grote ketens al kortingsacties aan op een aantal courante producten.

In Frankrijk bedroeg de inflatie in februari op jaarbasis 14,5 procent, en de regering was al maanden op zoek naar een mechanisme om de koopkracht van de bevolking te ondersteunen.