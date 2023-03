Nog steeds meer dan 850.000 kinderen ontheemd na aardbeving Turkije en Syrië

Een maand na de aardbevingen in Turkije en Syrië zijn nog steeds meer dan 850.000 kinderen ontheemd nadat ze uit hun beschadigde of verwoeste huizen werden verdreven. Dat meldt VN-organisatie Unicef maandag. Het dodental van de aardbevingen en naschokken is intussen opgelopen tot meer dan 50.000 mensen.

Alleen al in Turkije verblijven meer dan 1,9 miljoen mensen in tijdelijke onderkomens met beperkte toegang tot basisvoorzieningen zoals zuiver water, sanitaire voorzieningen en medische diensten. 2,5 miljoen kinderen in het land hebben dringend humanitaire hulp nodig.

“Gezinnen die door de aardbevingen uit hun huizen zijn verdreven, hebben zich de afgelopen vier weken geconcentreerd op overleven, hun leven in de wacht gezet terwijl de naschokken blijven aanhouden”, zegt Philippe Henon, woordvoerder van Unicef België. “Nu moeten we alles op alles zetten om de gezinnen te helpen bij het heropbouwen van hun leven. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de verstrekking van psychosociale bijstand aan kinderen.”

“Twaalf lange jaren van conflict”

In Syrië zijn naar schatting meer dan 500.000 mensen door de aardbevingen uit hun huizen verdreven. Zelfs vóór de aardbevingen had Syrië al het grootste aantal binnenlandse ontheemden ter wereld, met 6,8 miljoen ontheemden - waaronder bijna 3 miljoen kinderen. In heel Syrië zijn meer dan 3,7 miljoen kinderen getroffen door de bevingen.

“Zelfs vóór deze ramp was de humanitaire nood onder kinderen in Syrië groter dan ooit”, aldus Adele Khodr, regionaal directeur van Unicef voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. “Nu we twaalf lange jaren van conflict naderen, leven miljoenen gezinnen op de rand van een ramp en hebben ze het gevoel dat de wereld hen is vergeten. We moeten deze gezinnen voor de lange termijn steunen en hen helpen de draad van hun leven weer op te pakken.”

Unicef heeft bijna een half miljoen mensen bereikt met levensreddende diensten en benodigdheden op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH), onder meer door het aanvoeren van zuiver water, het schoonmaken van septische putten en het verstrekken van hygiënekits voor gezinnen en andere levensreddende benodigdheden in heel Syrië.

In Turkije vraagt Unicef 196 miljoen dollar om 3 miljoen mensen te bereiken, waaronder 1,5 miljoen kinderen. In Syrië heeft Unicef 172,7 miljoen dollar nodig om onmiddellijke levensreddende steun te verlenen aan 5,4 miljoen mensen (waaronder 2,6 miljoen kinderen) die door de aardbeving zijn getroffen.

“Samen met de andere leden van het Belgisch Consortium voor Noodsituaties lanceerde UNICEF België de actie SyrieTurkije 12-12. Met de nationale solidariteitsdag vandaag en de massale mediasteun hopen we de getroffen bevolking in Syrië en Turkije te kunnen helpen. Vandaag voor de dringendste noden maar ook op langere termijn voor de heropbouw”, aldus nog Henon.