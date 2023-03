JOUW MENING. Salariswagen afschaffen en vervangen door een nabijheidsbudget?

Netwerk Duurzame Mobiliteit komt in zijn memorandum naar aanloop van de verkiezingen met een opvallend voorstel. Het wil de salariswagens afschaffen en vervangen door een nabijheidsbudget van 400 euro per jaar voor elke Belg. “Zolang de salariswagen voor de deur staat, ga je niet nadenken over duurzame mobiliteit. Met het nabijheidsbudget kunnen mensen een jaarabonnement voor De Lijn kopen of de huisvestigingskosten een stukje verlichten,” volgens beleidsmedewerker Miguel Vertriest. “Er is geen controle of mensen dat geld alleen aan duurzame mobiliteit spenderen. Vergelijk het met een basisinkomen: je zou er ook schoenen mee kunnen kopen.” Het nabijheidsbudget moet het systeem van de salariswagen volledig vervangen. Wat denk jij?