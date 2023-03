Wisselmeerderheid in stikstofdossier geen optie voor Open VLD

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert gelooft niet in een wisselmeerderheid in het stikstofdossier. “Dat is sciencefiction”, zegt Lachaert. “Wij willen dat deze coalitie samenblijft.” Hij waarschuwt voor de “complete onbestuurbaarheid” van Vlaanderen, waarbij de landbouwers de eerste slachtoffers zijn.

De Vlaamse regering ging zondagavond opnieuw zonder akkoord uiteen over het stikstofdossier. CD&V kan zich niet vinden in het ultieme voorstel dat minister-president Jan Jambon (N-VA) op tafel legde. Het is nu hoogst onduidelijk hoe het de komende tijd voort moet.

Een mogelijke piste die een week geleden al circuleerde, is dat er binnen het parlement naar een meerderheid zou worden gezocht om zonder CD&V een akkoord goed te keuren. Maar zo’n zogenaamde wisselmeerderheid is voor coallitiepartner Open VLD geen optie. “Wij willen dat deze coalitie samenblijft”, zegt Lachaert. “Iedereen moet goede wil tonen.”

Hij merkt ook op dat er intussen ook al zaken zijn gewijzigd ten opzichte van de deal die oorspronkelijk op tafel lag - daarbij ook punten die de Vlaamse liberalen op tafel hebben gelegd. “We gaan geen dingen die zijn binnengehaald, terug gaan afgeven aan Groen”, luidt het.

“Symboliek”

Volgens Lachaert draait de discussie nu vooral over “symboliek”, terwijl er voor heel wat punten oplossingen zijn gevonden. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt losgekoppeld, de zogenaamde rode lijst is voor 90 procent opgelost en er worden oplossingen gezocht voor landbouwbedrijven waar het mogelijk wordt stikstofuitstoot over te dragen, somt de voorzitter op. “Maar het blijft vastlopen op symboliek over de normen voor landbouw tegenover industrie, en daar zit iedereen in zijn loopgraven”, betreurt Lachaert.

Project Ventilus

Ondertussen vreest hij voor de complete onbestuurbaarheid van Vlaanderen, terwijl er nog stappen vooruit moeten worden gezet in belangrijke dossiers. Het gaat daarbij over het project Ventilus in West-Vlaanderen, maar ook om de kinderopvang, de ouderenzorg en het onderwijs. “We zijn de stilstand aan het organiseren, en dat is niet wat wij willen. We gaan naar een complete impasse. Dit is ongezien.”

Indien er geen akkoord komt, is het risico volgens Lachaert ook reëel dat binnenkort meer en meer aanvragen voor projecten zullen worden geweigerd. En de eerste slachtoffers zullen de landbouwers zijn. “Het is daarom nu tijd om naar ontwerpteksten te gaan. Het is aan de minister-president en CD&V om naar een entente te gaan”, besluit de liberale voorzitter.