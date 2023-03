Ayatollah Khamenei: “Daders van vergiftiging Iraanse schoolmeisjes moeten streng gestraft worden”

Sinds de eerste vergiftigingsgevallen in november de kop opstaken in Qom, werden al meer dan 1.000 Iraanse schoolmeisjes slachtoffer. Ze kampten met duizeligheid en ademnood. Honderden meisjes belandden in het ziekenhuis. In minstens 25 van de 31 provincies van het land werden al vergiftigingsgevallen gemeld. Volgens een officiële telling gaat het om zeker 52 instellingen, berichtte het Franse persagentschap AFP zondag. Het zijn bijna uitsluitend meisjesscholen.

Na onderzoek gaf Youness Panahi, een viceminister van Volksgezondheid, aan dat er sprake was van kwaad opzet. “Het is gebleken dat sommige individuen willen dat alle scholen, in het bijzonder de meisjesscholen, worden gesloten”, aldus Panahi. De Iraanse president Ebrahim Raissi hekelde de kwestie als “een nieuw complot van de vijanden” van het land om “angst te zaaien in het hart van leerlingen, kinderen en hun ouders”.

Het hoofd van de rechterlijke macht zei maandag dat de verantwoordelijken zullen worden berecht voor “efsad-e fel arz” of “mofsed fel-arz”, wat zich laat vertalen als “het verspreiden van bederf op Aarde”, een van de zwaarste aanklachten in het Iraanse strafwetboek.

Er zijn nog geen arrestaties gemeld. Wel is Ali Purtabatabai, een journalist die werkte in Qom en berichtte over de vergiftigingsgevallen, opgepakt, schrijven Iraanse media.