37-jarige Luka Modric gaat gewoon door bij Kroatië, captain is erbij tegen Wales en Turkije

Luka Modric zet zijn interlandcarrière ook op 37-jarige leeftijd verder. De Kroatische middenvelder is opgenomen in de selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden van eind maart tegen Wales en Turkije. In het geval van een wereldtitel dacht hij eraan om te stoppen als international, maar het WK-brons heeft zijn honger niet gestild.

Modric is met 162 caps (23 doelpunten) de Kroatische recordinternational. Voor het WK in Qatar had de veteraan van Real Madrid tussen de lijnen laten verstaan afscheid te zullen nemen in het geval van een wereldtitel. Maar zover kwam het niet, Kroatië deed het vier jaar na het zilver in Rusland wel opnieuw uitstekend met een derde plaats. Brons is voor Modric niet genoeg om vaarwel te zeggen.

Kroatië is voor het EK van 2024 in Duitsland ingedeeld in groep D met Wales, Armenië, Turkije en Letland. Deze maand spelen de troepen van Zlatko Dalic thuis tegen Wales (25 maart in Split) en op verplaatsing tegen Turkije (28 maart in Bursa).