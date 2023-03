SERV wil aanpak van Vlaamse complexe projecten versnellen

Acht jaar na de start van het decreet complexe projecten is nog geen enkel project vergund geraakt, laat staan uitgevoerd. Dat zeggen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). De drie raden pleiten in een nieuw advies voor een betere aanpak.

De aanduiding als ‘complex project’ werd geïntroduceerd in 2014 om moeilijke infrastructuurdossiers, zoals de Limburgse Noord-Zuidverbinding, weer vlot te trekken. Om tot een snellere uitvoering te komen, zouden de verschillende alternatieven voor een project samen worden onderzocht. Het studiewerk verloopt zo veel mogelijk parallel en alle partijen krijgen inspraak. De bekendste lopende complexe projecten zijn de uitbreiding van de Antwerpse haven en een nieuwe sluis in Zeebrugge.

Acht jaar na de start van het decreet complexe projecten is nog geen enkel project vergund geraakt, laat staan uitgevoerd, zeggen de SERV, MORA en SALV. “De hoge onderzoekslast, de veelheid aan procedurestappen, onvoldoende draagvlak, maar ook externe factoren zoals politieke besluitloosheid, administratieve verkokering en nieuwe inzichten of regelgeving zorgen vaak voor langdurige vertraging.” De drie raden formuleren daarom in een nieuw advies voorstellen om de aanpak van dergelijke projecten te verbeteren.

Zo moet de verkenningsfase van het complex project transparanter en beter onderbouwd worden, zeggen ze, waarbij het duidelijker moet zijn waarom het project nodig is en welk probleem daarmee kan opgelost worden. Ook suggereren de raden om meer te investeren in overleg, waarbij stakeholders elkaars bekommernissen leren kennen in plaats van te spreken in termen van tegenstand.

Verder stellen de raden voor om alternatieven sneller af te wegen en de mogelijkheden te onderzoeken om projecten bij te sturen. Tot slot zal ook gewerkt moeten worden op randvoorwaarden zoals continuïteit in de besluitvorming, het voorkomen van een juridisch steekspel en rapportage in het Vlaams Parlement.