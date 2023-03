Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns: “CD&V wil altijd blijven praten over stikstofakkoord”

“Wij willen altijd blijven praten om tot een akkoord te komen. Dat is belangrijk voor Vlaanderen, voor onze eigen voedselvoorziening, voor onze land- en tuinbouw, voor onze economie.” Dat heeft CD&V-minister van Landbouw Jo Brouns maandagmiddag verklaard na afloop van het partijbureau van de Vlaamse christendemocraten.

CD&V wil dus blijven praten met N-VA en Open VLD, maar “wij stellen vast dat zij de nota die wij gisteren niet hebben goedgekeurd in het Vlaams Parlement en dat daarover een debat zal zijn”, zei Brouns tijdens zijn korte verklaring. “We zullen dat debat afwachten, maar het is belangrijk dat het parlement zich kan uitspreken.”

Brouns herhaalde ook dat het voor CD&V belangrijk is dat jonge landbouwers perspectief behouden. “We mogen vandaag geen keuzes maken die we ons binnen 10, 15 of 20 jaar gaan beklagen”, zei hij.

