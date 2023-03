Oekraïense Arina (16) al meer dan een jaar spoorloos en ze is lang niet de enige: “Plots zag ik mijn buurjongen in een parade voor Poetin”

De 16-jarige Arina Yatsiuk uit Oekraïne is al meer dan een jaar vermist. Ze verdween nadat ze met haar gezin op de vlucht was geslagen en de Russische troepen hen onderschepten. Vermoedelijk namen zij het meisje mee naar Rusland, zoals veel andere kinderen die de Russische overheid zegt te “redden”. Ook op Poetins parade na één jaar oorlog herkenden verschillende Oekraïense inwoners hun buurmeisje of -jongen.

Een jaar geleden verdween Arina Yatsiuk, die op dat moment 15 jaar oud was. Een week na de Russische invasie ontvluchtte ze samen met haar ouders en jongere zusje Valeria hun huis in de buurt van Kiev. Het gezin probeerde met de auto weg te geraken, maar al na zo’n 15 kilometer stootten ze op Russische troepen die hen beschoten. De ouders van de meisjes overleefden de aanval niet.

Ook Arina raakte gewond. De Russische militairen sleurden haar uit de auto en zetten haar in een ander voertuig. Haar 9-jarige zusje werd naar een nabijgelegen dorpje gebracht, waar lokale bewoners haar opvingen. Ondertussen is zij officieel geadopteerd door een oom en tante.

Maar van Arina is al sinds 3 maart 2022 geen spoor. De familie van het meisje zoekt haar op allerlei manieren, maar krijgt steeds een negatief antwoord. Dat vertelde haar tante Oksana Yatsiuk aan CNN. “Ik heb officiële brieven gestuurd naar alle medische faciliteiten, naar het ministerie van Volksgezondheid in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne en het officiële antwoord dat ik kreeg is dat ze nergens geregistreerd staat.” Er zijn ook geen gegevens die erop wijzen dat ze de grens overstak, waarschijnlijk omdat ze geen identificatiepapieren op zak had, volgens haar tante, en ze staat niet op de officiële lijsten met overledenen.

De familie zoekt ook sociale media af en wordt geholpen door enkele vrijwilligers uit Rusland en Wit-Rusland. Volgens één van hen zou Arina na het voorval naar een medische voorziening zijn gebracht en sindsdien in Rusland zijn gehouden. Haar familieleden hebben dus wel goede hoop dat ze nog leeft.

Eén van de velen

Arina is één van de honderden Oekraïense kinderen die sinds de oorlog vermist raakten. Volgens de Oekraïense overheid werd een groot deel van die vermiste kinderen onder dwang naar Rusland afgevoerd. Dat bevestigt een onlangs gepubliceerd rapport van het Yale Humanitarian Research Lab. Zo bleek dat er sinds het begin van de oorlog al meer 6.000 kinderen, tussen enkele maanden en 17 jaar oud, onder Russische hechtenis zijn geplaatst. En in realiteit ligt dat aantal waarschijnlijk nog hoger.

De Russische overheid steekt niet onder stoelen of banken dat ze Oekraïense kinderen meeneemt naar Rusland. Dat zijn volgens officiële verklaringen veelal weeskinderen die de Russen “redden” uit oorlogsgebied. Een aantal onder hen werd geadopteerd door Russische families en erkend als Russische burgers. Ook de Russische commissaris voor kinderrechten, Maria Lvova-Belova, adopteerde zelf een 15-jarige jongen uit Marioepol. Die kinderen ondergaan een soort “russificatie-programma” door deel te nemen aan nationalistische activiteiten en kampen of door naar patriottische scholen te gaan.

Maria Lvova-Belova en de jongen die ze zelf adopteerde. — © Maria Lvova-Belova Telegram

De Russische overheid voert ook propaganda met die zogenaamde “bevrijde” kinderen. Tijdens de parade na één jaar oorlog kregen enkele Oekraïense kinderen het woord. De 15-jarige Anna Naumenko bedankte een soldaat die ze ‘oom Yuri’ noemde om haar en duizenden andere kinderen te redden uit Marioepol.

Dat waren geen acteurs, maar daadwerkelijk Oekraïense kinderen. Een inwoner van Marioepol vertelde The Observer dat één van de kinderen zijn vroegere buurjongen Kostya was, met wie hij nog samen geschuild had in het begin van de oorlog. Ook Anna en haar zusje Karolina waren afkomstig uit Marioepol, bevestigde een Oekraïense nieuwssite.