Tessa Wullaert en Fortuna Sittard verslaan onklopbaar gewaande leider: “Dit is een statement, dat is een echte topploeg”

FC Twente had de eerste veertien competitieduels allemaal gewonnen, vaak met grote cijfers. De vrouwen uit Enschede hadden zondag hun voorsprong op eerste achtervolger Ajax kunnen vergroten tot 8 punten, maar het ging in Sittard mis voor de koploper. Caitlin Dijkstra werd al na ruim 20 minuten met rood van het veld gestuurd voor het neerhalen van de doorgebroken Wullaert. Oranje-keepster Daphne van Domselaar stopte daarna de strafschop van Anna Knol. Even later kopte Knol de bal knullig in eigen doel.

De tien van FC Twente hielden die voorsprong lang vast, maar in het laatste kwartier ging het alsnog mis. Wullaert trok de stand gelijk uit een penalty en in de extra tijd schoot invalster Huizenga de 2-1 langs Van Domselaar. Wullaert zit nu aan 12 goals en 10 assists, goed een gedeelde tweede plek in de topschuttersstand. Jarne Teulings en Isabelle Iliano stonden ook in de basis.

Statement

“Deze zege was niet echt verwacht, maar we hebben er wel voor gewerkt”, aldus Wullaert in een reactie. “We hadden een duidelijk plan en dat pakte de eerste 25 minuten goed uit, tot die rode kaart viel. We zijn dan hoger gaan spelen, maar dan scoorde Twente en moesten we echt komen. We hadden wel gehoopt op dit resultaat en we hadden ook gezegd: hoe langer een ploeg zonder nederlaag blijft, hoe sneller die gaat komen. Het was blijkbaar al geleden van september 2021 bij hen, dus ik ben super trots dat wij dan de ploeg zijn die het doen. Twente is echt een topploeg, die al jarenlang samenspeelt, en wij nog maar pas. Dat blijf ik herhalen. Dit was een statement. Richting de andere ploegen en ook bij Fortuna, dat wij niet onderschat mogen worden en iets in ons mars hebben. Het was ook gewoon een verdiende overwinning.”

Wullaert werd duidelijk in de gaten gehouden door de Tukkerse defensie. Een status die ze al lang gewoon is. “Dat zegt de coach ook altijd, dat ze meer aandacht aan mij schenken waardoor andere speelsters meer ruimte krijgen”, klinkt het. “Ik sta vaak diep in de spits en daardoor vaak tegen twee verdedigers, wat niet altijd makkelijk is. Het is ook niet mijn ideale positie, met mijn rug naar doel, maar tot nu toe lukt dat aardig. Ik zit toch weer aan 12 goals en 10 assists. Ik begin ook mijn beste vorm te vinden, wat je al zag met de Red Flames in Engeland.”

Fortuna Sittard staat op de derde plaats in de Vrouwen Eredivisie, achter FC Twente en Ajax. “Onze ambities was top vijf. De komende partij tegen ADO wordt heel belangrijk, dan kunnen we weer een kloof slaan. Voor de derde plaats zou ik nu tekenen, dat zou top zijn. De beker winnen? We moeten niks en kan alles. Het is op Twente hé (in de kwartfinale, red.), dus ze zullen wel revanche willen. Maar we zien we, we gaan sowieso ons best doen!”