SJOTCAST #24. “Club Brugge heeft zichzelf vastgereden: wat is het alternatief voor Scott Parker op dit moment?”

Toby or Toby: that’s not longer the question. Een verse Sjotcast, met breaking news. Dat besprak Yanko deze week met chef voetbal Ludo Vandewalle en Anderlecht-watcher Jürgen Geril. Terwijl Yanko vertelt over zijn ontmoeting met de scheidsrechtersbazen, probeert Jürgen Brian Riemer aan een vrouw te helpen en vreest Ludo voor de toekomst van Scott Parker.