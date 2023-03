Zware sneeuwstormen in de VS: inwoners laten noodkreten achter in de sneeuw

Inwoners van Zuid-Californië zijn wanhopig na een reeks verwoestende sneeuwstormen waardoor maar liefst 13 mensen om het leven kwamen. Maar liefst 300.000 mensen zaten zondag zonder stroom, sommigen zitten al meer dan een week vast tussen de metershoge sneeuw waardoor berichten schrijven in de sneeuw de enige manier is geworden om hulp te vragen.

Gouverneur Andy Beshear van Kentucky riep vrijdag de noodtoestand uit vanwege het slechte weer waardoor de schade op sommige plaatsen zo groot is dat het dagen kan duren voor de stroom opnieuw hersteld is. Maar intussen zitten duizenden inwoners vast.

Op sommige plekken viel er namelijk een halve meter sneeuw op korte tijd en tijdens de verschillende stormen zou op sommige plaatsen zelfs tot 10 meter sneeuw gevallen zijn. Hierdoor zitten heel wat bewoners vast in hun huizen waardoor sommige inwoners besloten om boodschappen achter te laten in de sneeuw, in de hoop dat helikopters ze zouden zien.

Een inwoner van San Diego, Kirk Taylor, vertelde aan ABC 10 dat hij sinds 20 februari met zijn vrouw en hun twee kinderen vastzit in hun familiehut. Ze waren gelukkig voorbereid en hebben voldoende voedsel en gas, maar volgens Taylor heeft niet iedereen in de buurt zo veel geluk.

Elders is het niet de sneeuw die voor moeilijkheden zorgt maar de regen en de wind. In Texas, Louisiana en Arkansas werden sinds donderdag al zeven tornado’s gemeld. In Oklahoma en Ohio heeft het zo intens geregend dat er een overstromingswaarschuwing van kracht was. De hevige winden rukten in Texas het dak af van een kruidenierszaak.