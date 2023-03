Wie moet het plekje van Toby Alderweireld bij de Rode Duivels innemen? Dit zijn de vijf grootste kanshebbers

Hij had misschien nog wat willen vasthouden aan de erfenis van Roberto Martinez, maar één ding is nu al zeker: nieuwe bondscoach Domenico Tedesco zal geen beroep meer kunnen doen op Toby Alderweireld centraal in de verdediging bij de Rode Duivels. Nadat de Antwerp-verdediger zijn afscheid aankondigde, lijkt de weg vrij voor een generatiewissel achterin. Of gaat Tedesco zoals Martinez toch nog aan het schuiven met zijn ervaren pionnen? Wij zetten alle opties op een rijtje.