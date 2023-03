Nayel Mehssatou raakt stilaan gewend aan zijn nieuwe positie bij KV Kortrijk: “Ik speel graag op de zes en week na week word ik beter”

Het blijft nog even onrustig rond het Guldensporenstadion. Onder Bernd Storck leken de rood-witten een razendsnelle remonte in te zetten naar boven, maar de Duitse wonderdokter lijkt veel van zijn pluimen verloren te zijn. Op Zulte Waregem gaf KV Kortrijk tot driemaal toe een voorsprong uit handen en ook tegen Charleroi wisten de Kerels hun kansen niet af te maken.

“Na ons reeksje tegen Anderlecht en Standard waren aan die degradatiestress ontsnapt”, vertelt Mehssatou. “Dat dachten we toch, want plots gaat het wat minder en zien we KV Oostende winnen van Club Brugge. Tegen Charleroi hebben wij dan weer dure punten verloren. We weten dat er nog moeilijke wedstrijd in het verschiet liggen en dat we daarin telkens zullen moeten vechten.”

Nieuwe rol

Van nature is Nayel Mehssatou (20) een verdediger. Sinds de schorsing van Loncar op Standard moet de Chileense international depanneren op het Kortrijkse middenveld. En dat doet hij uitstekend. “Dankjewel. Met de trainer spreek ik veel over deze positie. We bekijken samen veel video’s over hoe ik moet spelen. Week na week word ik beter. Ik weet bijvoorbeeld hoe ik me nu moet positioneren. Het verloopt vlot. Ik speel graag op de zes. Het is niet tegen mijn wil. Ik ben akkoord met de beslissing van de coach om me hier te zetten. Door de schorsing van Silva en het feit dat Wasinski niet mocht meedoen, dacht ik even opnieuw naar achter geschoven te worden. Dat was niet het geval, maar ik zou het wel begrepen hebben als de coach dat gedaan zou hebben.”

Bijna gescoord

“Bovendien had ik ook nog bijna gescoord. Om op die manier mijn eerste te mogen maken, zou fantastisch geweest zijn. Het was er helaas juist naast. Hopelijk gaat hij er de volgende keer in. Ik speelde een goede wedstrijd, maar ik had liever een mindere match gespeeld als we dan wel zouden winnen. Onze eerste helft was gewoon moeilijk. Ik denk niet dat de supporters een mooie match zagen toen. In de tweede helft kwamen we er wel wat door, maar spijtig genoeg weet Charleroi wel zijn kansen af te werken en wij niet. Op naar volgende week.”