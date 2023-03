KU Leuven voert extra vakantiedag in om energie te besparen: “Zo moeten we vijf dagen de verwarming niet aanzetten”

Heel wat grote bedrijven zoeken naar manieren om energie te besparen, zo ook de KU Leuven. En dat resulteert in een leuk cadeautje voor de studenten. Zij hebben volgend academiejaar immers een extra vakantiedag, en dit op 3 november. “We hebben besloten de brug te maken na de feestdagen 1 en 2 november”, klinkt het. “We doen dat om energie te besparen. De brugdag zorgt ervoor dat er een aaneensluitende periode van vijf dagen ontstaat waarin niet verwarmd hoeft te worden. De besparing die we zo doen op de energiekosten wordt geraamd op minstens 75.000 euro.”

De sluitingsdag geldt voor zowel onderzoek als onderwijs. De KU Leuven zal die dag volledig gesloten blijven. “Niet iedereen kan telewerken. Denk maar aan laboranten, onderhoudspersoneel, baliemedewerkers of conciërges. Enkel een collectieve sluiting zorgt ervoor dat we deze energiebesparing kunnen realiseren”, klinkt het. Voor het personeel van de KU Leuven is het wel niet echt een extra verlofdag. 11 november valt dit jaar op een zaterdag. Normaal kunnen ze zulke vrije dagen op een dag naar keuze inplannen, maar dit jaar zal dat dus op 3 november moeten gebeuren.

Eenmalig

“Het is ook een eenmalige beslissing, ingegeven door de actuele energieproblematiek”, benadrukt de universiteit. “Die 3 november is de enige dag dat we deze maatregel nemen, en het is ook alleen in 2023 zo gepland. Feestdagen verschuiven immers. In 2024 valt 1 november op een vrijdag en is er geen mogelijke brugdag.”

Eerder besloot de universiteit al haar verwarming een graad lager te zetten, en ze uit te zetten in de late namiddag op plaatsen waar ’s avonds geen les wordt gegeven. Ook het zwembadwater van het Sportkot is ietsje kouder dan vroeger.