Vogel waarvan gedacht werd dat die uitgestorven was, na 25 jaar opnieuw gespot

Vogelkenners hebben voor het eerst in 25 jaar een zeldzame zangvogel gespot op Madagaskar, voor de oostkust van Afrika. Omdat het dier al zolang niet meer gezien was, dachten ze dat het uitgestorven was.

© AFP

Al sinds 1999 dateerde de laatste gedocumenteerde waarneming van de Sianakatetraka. Omdat het diertje al zolang niet meer gezien was, werd er gevreesd dat de kleine groengele zangvogel uitgestorven was. In 2021 kreeg de vogel zelfs een plaats in de top tien van meest gezochte vogels ter wereld.

Het eiland heeft de laatste tijd namelijk te kampen met een verlies aan biodiversiteit als gevolg van bosvernietiging, jacht en de klimaatverandering. Nochtans is het is een van de biodiversiteitshotspots ter wereld met honderden unieke soorten. Meer dan de helft van de vogelsoorten op Madagaskar is endemisch, wat betekent dat ze nergens anders op aarde voorkomen. Ook de Sianakatetraka is een van die endemische vogels.

LEES OOK. Nieuwe vogelziekte die ontstaat door plastic ontdekt

Productie van vanille

In december ging een team van onderzoekers onder leiding van het Amerikaanse Peregrine Fund op expeditie om de vogel te vinden. De expeditieleden ondernamen een rit van veertig uur en wandelden een halve dag naar het afgelegen regenwoud waar de vogel 25 jaar geleden voor het laatst gezien werd. Hoewel het gebied officieel beschermd is, ontdekten ze dat veel delen ervan vernietigd waren en omgebouwd waren tot boerderijen voor de productie van vanille.

Maar na een week zoeken en wachten zag het team eindelijk een kleine groengele vogel vlak bij een rotsachtige rivier. Een andere vogel, die door een tweede team gevonden werd, bleek ook zijn tijd door te brengen in dichte vegetatie in de buurt van een rivier. Het plan van de onderzoekers is om in gelijkaardige gebieden op het eiland op zoek te gaan naar de vogel.