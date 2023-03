Belgische inlichtingendiensten wisten jarenlang niets van spionage door VS en Duitsers

Het Comité I, de Belgische toezichthouder op de inlichtingendiensten, heeft zich gebogen over de Crypto AG-zaak. Bij die operatie werd België jarenlang bespioneerd door de VS, Duitsland en andere bevriende landen. Dat bleek drie jaar geleden uit geheime rapporten van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en de Duitse dienst BND.

De operatie met codenaam Rubicon draaide rond het Zwitserse bedrijf Crypto AG, waarvan de CIA en de BND in 1970 in het grootste geheim aandeelhouders waren geworden. Crypto AG was jaren de marktleider in machines om communicatie te versleutelen. Sommige landen kregen evenwel cryptomachines die de Amerikanen en de Duitsers konden kraken, terwijl andere landen waterdichte toestellen ontvingen. Van 1973 tot zeker 1993 was Rubicon een van de succesvolste inlichtingenoperaties sinds de Tweede Wereldoorlog.

Gelekte documenten gaven aan dat België geen partner, maar een doelwit was. Vertrouwelijke berichten die Belgische diplomaten verstuurden vanuit de ambassades naar het hoofdbestuur in Brussel en omgekeerd zijn op die manier vermoedelijk drie decennia lang bespioneerd door de Amerikaanse en Duitse diensten.

In zijn eindverslag schrijft het Comité I dat de Belgische inlichtingendiensten nooit op de hoogte waren van de Crypto AG-zaak tot die uitlekte in de pers. De Belgische inlichtingendiensten zijn “opzettelijk buiten het geheime SIGINT-netwerk Maximator gehouden”, besluit het Comité I. Maximator, genoemd naar het Duitse bier, is een alliantie van de inlichtingendiensten van Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zweden en Denemarken, ontstaan in 1976. Via de Crypto AG-machines onderschepten ze elektronische berichten (‘signals intelligence’ of SIGINT). “De kans is groot dat België het voorwerp heeft uitgemaakt van interceptieactiviteiten van zijn versleutelde berichten.”

Hoewel de affaire al oud is, maant het Comité I onze inlichtingendiensten aan alert te blijven dat hun versleutelde berichten het voorwerp kunnen uitmaken van ontcijferactiviteiten.