Antwerpse agenten wijzen beschuldigingen van racisme en pesterijen af: “Laakbaar” en “misplaatst”, “maar niet strafbaar”

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen hebben 29 leden van de Antwerpse lokale politie en het veiligheidskorps van de FOD Justitie die terechtstaan voor onder meer racisme en pesterijen op de werkvloer, de kans gekregen zich te verdedigen tegen de beschuldigingen. Volgens hun advocaten was er weliswaar sprake van “misplaatste communicatie” in een besloten WhatsApp-groep, maar werden er geen strafbare feiten gepleegd.

Twee van de beklaagden, die als aanstokers worden gezien door het openbaar ministerie, riskeren twaalf maanden cel, waarvan de helft effectief. Voor de overigen vraagt de aanklager celstraffen volledig met uitstel. De meeste beklaagden vragen dan weer de vrijspraak.

De WhatsApp-berichten met racistische commentaren worden niet ontkend, maar de verdediging plaatst wel vragen bij het gebrek aan context in het onderzoek ernaar. Zo werden bijvoorbeeld de media(links) waarop werd gereageerd niet meegenomen in het dossier. Voor uitlatingen in de groep over collega’s, bijvoorbeeld over zwaarlijvigheid of epilepsieaanvallen, verontschuldigen verschillende beklaagden zich wel, maar de meesten stellen dat die beperkt bleven tot de WhatsApp-groep. “Laakbaar gedrag”, klinkt het, dat mogelijk een tuchtstraf verdiende, maar geen strafbare feiten.

De burgerlijke partijen spreken dat tegen en stellen dat er daadwerkelijk sprake was van pestgedrag, zoals het publiekelijk gebruik van racistische of seksistische scheldnamen voor collega’s, het weigeren om met bepaalde collega’s samen te werken, en het achterhouden van informatie. “Ook de werking van justitie liep daardoor schade op”, stelt een van de advocaten van de burgerlijke partijen. “Dit gaat bovendien niet om mensen die niet beter weten, maar om mensen die net opgeleid zijn om de maatschappij te beschermen, om wetten en regels te laten naleven.”

Gebrek aan daadkracht bij leidinggevenden

Over één ding zijn verdediging en burgerlijke partijen het wel eens: het gebrek aan daadkracht bij de leidinggevenden van de voormalige dienst GEOV (gerechtshoven en overbrengingen) waartoe de betrokkenen behoorden. Er heerste een slecht werksfeer, er waren conflicten tussen agenten en het veiligheidskorps vanwege uiteenlopen achtergronden en bevoegdheden, en er werd op geen enkel moment ingegrepen toen er meldingen van problematisch gedrag werden gedaan. Volgens de burgerlijke partijen was er zelfs sprake van “totale straffeloosheid” en duurde het daarom lang voor sommige slachtoffers klacht durfden indienen.

“Het idee ‘wie praat, die gaat’ leefde heel erg: als je durfde klagen, werd je zélf overgeplaatst”, aldus een van de advocaten. “Een onthaalmedewerker die getuige was van wat er gaande was, stapte naar de voorzitter van de rechtbank, en werd zélf op de vingers getikt in plaats van dat er iets werd ondernomen tegen de daders. Dat zegt alles.”

Woensdag krijgt nog een tweede deel van de beklaagden het woord.