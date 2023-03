Senne Lynen haalt opgelucht adem na zege tegen Eupen: “Als we niet hadden gewonnen, gingen we met minder gevoel naar Berlijn”

Veel tijd om na te genieten van de overwinning tegen Eupen heeft Union niet. Donderdagavond wacht de heenwedstrijd van de 1/8ste finales van de Europa League tegen Union Berlin, zondagavond is er de topper op het veld van leider Racing Genk. Senne Lynen is vooral gelukkig dat Union met een goed gevoel die cruciale week kan aanvatten.

Jullie weten na zondag weer wat winnen is.

“Ja, klopt. Dat was echt het enige wat telde in die wedstrijd, en dat hebben we ook gedaan. Het hielp natuurlijk wel dat we al vroeg scoorden. Het was belangrijk om de wedstrijd scherp aan te vatten en Eupen meteen het gevoel te geven dat hier niets te rapen viel.”

Op het einde slikken jullie nog wel een tegengoal. Is dat een domper?

“Kijk, in normale omstandigheden zou dat zeker een domper zijn. Clean sheets zijn belangrijk. Maar zoals gezegd: het allerbelangrijkste waren de drie punten, en die hebben we gepakt. That’s it. Het doet erg veel deugd.”

Hoe moeilijk was het om de knop om te draaien na de bekeruitschakeling?

“Dat was erg makkelijk, eigenlijk. Die uitschakeling bracht zoveel teleurstelling met zich mee, maar daar puurden we alleen maar meer motivatie uit voor de volgende wedstrijd.”

Is het dipje van Union dankzij de overwinning van zondag voorbij?

“Als ik heel eerlijk ben, zijn er binnenskamers nooit twijfels geweest. We verloren een paar keer, en daar spelen de media natuurlijk op in. Dat is logisch. Dat hebben we uiteindelijk ook zelf afgedwongen door de laatste jaren zo goed te presteren. Als je de verloren wedstrijden analyseert, zie je ook dat we nooit slecht speelden. Vaak waren het de details die ons punten kosten. Daarom was er geen reden om ons zorgen te maken.”

Hoe belangrijk was het om te winnen met het oog op de cruciale week die voor de deur staat?

“Heel belangrijk, natuurlijk. Als we thuis niet tegen Eupen gewonnen hadden, gingen we met een minder gevoel richting Berlijn. De enige taak was winnen: opdracht volbracht.”

Union Berlin heeft het de laatste weken zelf wat moeilijker: het pakte slechts 1 op 6 in de competitie. Het ideale moment om toe te slaan?

“Goh, dat vind ik veel te voorbarig. Ze staan nog steeds bovenin in de Bundesliga en we weten dat het een echt topteam is. Tegen Bayern München verloren ze bijvoorbeeld, maar ze speelden echt een goeie wedstrijd. Of ze nu drie keer gewonnen of verloren hadden, dat maakt helemaal niets uit.”

Jullie hebben in de poules wel al bewezen dat jullie hen kunnen kloppen.

“Dat klopt, maar de wedstrijd van donderdag is een volledig andere wedstrijd. Of het makkelijker is omdat wij geen favoriet zijn? Daar hou ik me niet mee bezig. Als wij aan onze Europa League-campagne begonnen, dachten mensen dat we misschien drie punten zouden pakken. Uiteindelijk werden we groepswinnaar. Het is de 1/8ste finale van de Europa League, dus we hebben alleszins niets te verliezen.”