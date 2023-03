Uitbater dierenwinkel staat voor raadsel wanneer hij uitgedroogde schildpadjes aantreft, tot hij videobeelden bekijkt 

In de Wase Aquarium en Vijverwinkel in Sint-Niklaas hebben werknemers afgelopen weekend verschillende waterschildpadjes uitgedroogd aangetroffen op de grond. Na het bekijken van de camerabeelden bleek dat een kindje van zo’n tien jaar oud de diertjes uit het verblijf haalde en die vervolgens op de grond of in andere aquaria zette. “We willen een oproep doen aan ouders om hun kinderen in de gaten te houden”, zegt zaakvoerder Len De Wulf.

Zaterdagochtend stonden de medewerkers van de Wase Aquarium en Vijverwinkel in Sint-Niklaas voor een raadsel. De personeelsleden troffen er enkele waterschildpadjes aan op de grond voor het verblijf. “We wisten niet wat er gebeurd was, want de dieren konden onmogelijk zelf uit hun verblijf ontsnappen”, vertelt zaakvoerder Len De Wulf. “Toen we de camerabeelden bekeken, merkten we op dat een kindje van zo’n tien jaar oud vrijdagavond net voor sluitingstijd de diertjes stiekem uit het schildpadverblijf nam. Op basis van die beelden hebben we een vijftiental schildpadjes teruggevonden op verschillende plekken in onze zaak. Ook onder de winkelrekken en in andere aquaria vonden we die terug. In één van die aquaria zitten roofvissen, dus vermoedelijk zijn er ook enkele schildpadjes opgegeten. De vijftien diertjes die we terugvonden, leefden nog, maar intussen zijn er al vijf overleden en de kans is reëel dat er in de loop van de week nog gaan sterven.”

(Lees verder onder de foto)

Het is nog maar de vraag of de diertjes hun ongewenst avontuur zullen overleven. — © yjs

Zo’n extreem voorval hebben ze bij de dierenwinkel nog niet eerder meegemaakt, maar ongepast gedrag rondom de dieren lijkt stilaan schering en inslag geworden. “We moeten dagelijks ouders en kinderen aanspreken over hun gedrag”, gaat Len verder. “Vaak wordt ons dat niet in dank afgenomen. We begrijpen dat kinderen enthousiast, nieuwsgierig en ondeugend zijn, maar zijn genoodzaakt om soms in te grijpen voor het welzijn van onze dieren. Zaken als kloppen op ruiten lijkt onschuldig, maar heeft nefaste gevolgen voor onze dieren. Vaak worden ze de dagen nadien ziek en sterven ze soms. We hopen in ieder geval dat dit voorval eenmalig is en we willen dan ook een warme oproep doen aan ouders om hun kinderen steeds binnen hun gezichtsveld te houden.”

Politie kreeg camerabeelden

De lokale politie van Sint-Niklaas heeft intussen de camerabeelden ontvangen en gaat verder op zoek naar het gezin. “We hebben zeer degelijke camerabewaking, waardoor we het gezin en de nummerplaat van de wagen duidelijk in beeld hebben”, geeft Len nog mee. “De ouders zijn waarschijnlijk niet eens op de hoogte van wat hun kind gedaan heeft en dat willen we toch even laten weten.”