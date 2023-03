Meisje (16) overvallen op weg naar haar stageplaats: “Ik ben met een stekende pijn wakker geworden op de grond” 

Een zestienjarig meisje is maandagochtend het slachtoffer geworden van een overval terwijl ze op weg was naar haar stageplaats in het Doornpark in Beveren. De politie bevestigt dat er een onderzoek loopt. “Ik herinner me enkel nog dat hij riep: ‘geld, geld’”, zegt Hailey.

“Mijn dochter Hailey zit in het bijzonder onderwijs in SBSO Baken in Sint-Niklaas. Maar elke maandag werkt ze op haar stageplaats bij het bedrijf Heyrman - De Roeck in Beveren”, vertelt mama Marissa Michiels. Hailey neemt daarvoor de bus vanuit haar woonplaats in Vrasene. Ter hoogte van Vijfstraten in Beveren stapt ze over op de lijnbus naar Sint-Niklaas. “Aan de halte Doornpark stapte Hailey uit. Vanaf dan is het nog een paar honderd meter wandelen. Ter hoogte van de spooroverweg moest ze wachten op een aankomende trein. Toen ze een flesje water uit haar boekentas nam, is er iemand achter haar komen staan”, vervolgt haar moeder.

“Ik kan me enkel nog herinneren dat hij geld, geld riep. Maar ik heb nooit geld op zak”, zegt Hailey zelf. “Verder herinner ik me niets meer. Ik ben weer wakker geworden toen ik op de grond lag en een stekende pijn op mijn achterhoofd voelde.”

Ongerust

Het meisje is nog tot bij haar werkgever geraakt. Daar werden de politie en haar moeder verwittigd. Ook de stagebegeleider van de school was snel ter plaatse. Maar van de dader was geen spoor meer te bekennen. “Hailey is mijn oudste dochter. We hebben vijf kinderen. Vier daarvan gaan met de bus naar school”, zegt Marissa. “Je begrijpt dat ik nu echt wel ongerust ben. Ik hoop dan ook dat iemand iets heeft gezien dat kan leiden tot de opheldering van deze zaak. Ik hoop dat mijn dochter zowel mentaal als fysiek niets overhoudt aan wat er gebeurd is. Ze is sowieso al kwetsbaar, dit doet daar zeker geen goed aan.”

De politie van Beveren bevestigt dat er een onderzoek loopt. Ook in het bedrijvenpark Doornpark werd al een oproep naar getuigen gelanceerd. Wie informatie heeft over de feiten, kan contact opnemen met de lokale politie van Beveren.