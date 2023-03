CD&V had eigen voorstel voor vergunningsregels in stikstofdossier: “Kritiek is onterecht, akkoord blijft mogelijk”

CD&V heeft tijdens het stikstofoverleg naar eigen zeggen een compromisvoorstel op tafel gelegd over de vergunningsregels voor landbouw en industrie. In dat voorstel pleit de partij niet langer voor een volledige gelijkschakeling van de drempels voor industrie en landbouw.

Voor landbouwbedrijven met een uitstoot tussen 0,025 procent en 1 procent zou in het CD&V-voorstel een vergunning mogelijk zijn na een passende beoordeling, een individueel onderzoek dat nagaat of de activiteit geen te grote impact heeft op kwetsbare natuur. “We zitten echt niet zo ver meer van een akkoord. Als we gelijk oversteken, blijft een akkoord mogelijk”, zegt een CD&V-bron.

LEES OOK. Stikstof blokkeert ook grondwettelijk de Vlaamse regering: “Hier heeft men nooit bij stilgestaan” (+)

De stikstofonderhandelingen in de Vlaamse regering liepen zondag opnieuw vast op de verschillende vergunningsregels voor de landbouw en de industrie. In het akkoord van februari vorig jaar was al afgesproken dat boeren alleen een nieuwe vergunning kunnen krijgen als ze niet meer dan 0,025 procent uitstoten van de stikstof die een natuurgebied aankan. De industrie mag met een drempel van 1 procent 40 keer meer uitstoten. CD&V heeft zich samen met de boerenorganisaties de voorbije maanden sterk verzet tegen die dat verschil en pleitte voor een gelijkschakeling van de drempels.

LEES OOK. Welk stikstofplan ligt er voor de Vlaamse boeren op tafel? Deze toegevingen waren voor CD&V niet genoeg

In de nieuwe conceptnota, die zondag zonder CD&V werd goedgekeurd door N-VA en Open VLD, worden er “geen fundamentele aanpassingen gedaan aan die drempels”. Voor NH3 of ammoniak (die vooral door de landbouw uitgestoten wordt) blijft de drempel voorlopig dus op 0,025 procent. Maar die drempel wordt wel variabel gemaakt. “De variabele drempel wordt eveneens jaarlijks geëvalueerd en zodra die 0,8 procent bedraagt, wordt hij afgeschaft”, staat in de nota. Concreet: wanneer het stikstofbad wat leegloopt en men erin slaagt om de uitstoot te verminderen, kan die drempel voor de landbouw jaar na jaar wat omhoog.

“Deksel op landbouw”

Maar dat voorstel gaat voor CD&V niet ver genoeg. “Er wordt een deksel op de landbouw gezet waardoor er onvoldoende ontwikkelingsruimte is, zeker voor jonge boeren”, klinkt het bij CD&V. De christendemocraten hebben een eigen voorstel waarin de variabele drempel (boven dewelke geen vergunning mogelijk is) wegvalt “en landbouw en industrie gelijke kansen krijgen om aan te tonen dat er geen schadelijke effecten zijn”.

LEES OOK. Betekent stikstofcrisis einde van Vlaamse regering? Dit zijn de verschillende scenario’s (+)

De drempel voor een passende beoordeling blijft wel op 0,025 procent liggen. Landbouwers moeten dus bijna altijd een individueel onderzoek doen om te bekijken of hun project een impact heeft op de kwetsbare natuur. Enkel wanneer dit niet het geval is, kan het project vergund worden. Is er een impact van meer dan 1 procent wordt het principe van extern salderen verplicht. “Dat betekent dus dat landbouwers enkel een vergunning kunnen krijgen als ze ervoor zorgen dat er op hetzelfde moment op een andere plaats evenveel emissies (met dezelfde impact) weggehaald worden”, klinkt het.

LEES OOK. Van natuurgebieden en landbouw tot zelfs Brussels Airport: waarom stikstof zo hard de gemoederen verhit (+)

Volgens CD&V zou de partij bereid zijn om dat voorstel in heel Vlaanderen te verdedigen tegenover de boeren. De kritiek dat het voorstel zou neerkomen op “van nul herbeginnen” en dus zou betekenen dat het hele dossier mogelijk tot over de verkiezingen van 2024 getild worden, zou volgens CD&V onterecht zijn.