Volkswagen roept wereldwijd 270.000 auto’s terug wegens defecte airbags

Volkswagen roept wereldwijd opnieuw 270.000 auto’s terug wegens veiligheidsrisico’s in verband met airbags. Dat heeft het Duitse automerk bekendgemaakt.

De huidige terugroepactie betreft auto’s die volgens een VW-woordvoerder verkocht werden “in warme landen, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika”. Het gaat om bepaalde versies van de modellen Golf, Passat, Fox, de pick-up Saveiro en de Braziliaanse sedan Voyage die tussen 2013 en 2017 gebouwd werden

De betrokken auto’s hebben airbags van de Japanse producent Takata. Volgens de Duitse verkeersautoriteit KBA zijn er fouten in de gasgenerator van de frontale airbags, die kunnen leiden tot “ongecontroleerde ontplooiing en het loskomen van metalen fragmenten die inzittenden kunnen verwonden”. In het verleden gebeurden al verscheidene ongevallen met de airbags, waarvan sommige ernstig.

Eerder moesten verscheidene autobouwers al massaal auto’s terugroepen in verband met defecte airbags. Zo moest Volkswagen in China in 2017 bijna 4,9 miljoen wagens weer naar de garages sturen.