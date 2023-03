Europese experts reizen deze week naar Griekenland voor bijstand na dodelijk treinongeval

Von der Leyen belde met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis over “verdere technische steun die de Europese Unie Griekenland kan bieden voor de modernisering van zijn spoorwegen en de verbetering van hun veiligheid”, zo tweette de Commissievoorzitter.

Mitsotakis had maandag in een brief aan de procureur bij het Hooggerechtshof gevraagd om het eventuele strafrechtelijke karakter te beoordelen van “systemische fouten” in de spoorsector, waaronder het uitblijven van de technologische verbetering van de infrastructuur. “De tekortkomingen van het netwerk zijn diepgaand en geen enkele regering is erin geslaagd die te herstellen, ook de onze niet”, zo erkende regeringswoordvoerder Yiannis Oikonomou op een persbriefing.

57 doden

Bij het ongeval kwamen vorige week minstens 57 mensen om het leven. Een passagierstrein van Athene naar Thessaloniki botste nabij Larissa met een goederentrein die uit de tegenovergestelde richting kwam. De stationschef van Larissa werd zondag in staat van beschuldiging gesteld nadat hij had toegegeven dat hij de spoorwissels verkeerd zou hebben ingesteld, maar de volkswoede over het grootste ongeval in de Griekse spoorweggeschiedenis richt zich ook op de autoriteiten.

Zondag kwamen in Athene 12.000 mensen op straat om hun woede te uiten en het trein- en stationspersoneel staakte maandag al voor de vijfde dag op rij uit protest tegen de belabberde staat van het spoornet. Volgens de vakbonden zijn de veiligheidsstandaarden de voorbije jaren afgenomen en heeft het spoornet dringend nood aan upgrades en investeringen.

De woede richt zich ook op de spoorwegmaatschappij Hellenic Train, die in 2017 ontstond uit de gedeeltelijke privatisering van de openbare groep OSE en in Italiaanse handen viel. Die operatie was doorgevoerd in het kader van de besparings- en hervormingsplannen die de internationale schuldeisers hadden opgesteld in ruil voor bijstand tijdens de financiële crisis in Griekenland.