Vlaams Belang vindt aangepast stikstofakkoord “onverteerbaar”, ook PVDA lust nieuw voorstel niet: “Dit is geen regering meer, dit is een circus”

Ook de nieuwe conceptnota over stikstofdossier blijft onverteerbaar. Dat zegt Vlaams Belang in een reactie. Volgens de partij leiden de aanpassingen tot extra onzekerheid en blijven de stikstofreducties “als een zwaard van Damocles boven de landbouwbedrijven hangen”.

Regeringspartijen N-VA en Open VLD keurden zondagavond zonder coalitiepartner CD&V een nieuwe conceptnota over het stikstofdossier goed. Die nota bevat een reeks aanpassingen ten opzichte van het ‘krokusakkoord’ van vorig jaar, onder meer wat de zogenaamde ‘rode lijst’ met piekbelasters betreft, maar ook op het vlak van vergunningsregels en flankerend beleid.

Oppositiepartij Vlaams Belang heeft zowel bedenkingen bij de gevolgde procedure als bij de inhoud van de nieuwe teksten. “Dit is nu een soort akkoord van de regering dat er eigenlijk geen is”, reageert Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens. “Het is ongezien dat de regering met een tekst naar het parlement komt die zelfs niet eens gedragen en goedgekeurd wordt door alle regeringspartijen.”

Ook de inhoud is volgens de partij onverteerbaar. Volgens Vlaams Belang blijft de discriminatie tussen industrie en landbouw inzake vergunningen bestaan en leiden de nieuwe criteria voor verplichte stopzettingen tot extra onzekerheid. “De opgelegde reductiedoelstellingen blijven de landbouwsector als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen”, zeggen Janssens en Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin.

Ook PVDA lust nieuw voorstel niet

Net als Vlaams Belang is ook oppositiepartij PVDA niet te vinden voor het nieuwe stikstofvoorstel dat N-VA en Open VLD hebben goedgekeurd. “Met de PVDA kunnen we ons in elk geval niet vinden in deze tekst. Het biedt geen enkel antwoord op de problemen waar onze boeren en onze natuur vandaag voor staan”, zegt fractieleider Jos D’Haese.

Bij PVDA is men niet mals voor de regeringscrisis op Vlaams niveau. “Dit is geen regering meer, dit is een circus”, zegt fractieleider D’Haese. Hij wijst vooral N-VA met de vinger. “Jan Jambon zou ons tonen dat Vlaanderen garant stond voor ‘goed, democratisch en stabiel bestuur’. We kregen in de plaats crisis na crisis, een minderheidskabinet dat voor onze ogen uit elkaar valt en een open oorlog binnen de regering” stelt D’Haese. “Na de drama’s in de kinderopvang en de ouderenzorg, het lerarentekort en de wachtlijsten voor personen met een beperking, brengt die partij nu de hele Vlaamse regering tot stilstand.”

De stikstofnota die N-VA en Open VLD zondag hebben goedgekeurd zonder CD&V kan PVDA niet overtuigen. “Het biedt geen enkel antwoord op de problemen waar onze boeren en onze natuur vandaag voor staan”, zegt D’Haese. “In de hele nota staat niks te lezen over eerlijke prijzen. Niks over hoe de banken de boeren onder druk zetten. Niks over de moordende concurrentie op internationale markten. Niks over hoe de subsidiepolitiek de kleine boeren uit de markt heeft geduwd. Dat getuigt van een totaal gebrek aan toekomstvisie voor onze landbouw.”

Volgens D’Haese is zijn partij voor een gelijke behandeling van landbouw en industrie. “Als het van de N-VA afhangt, krijgt de landbouw veel strengere normen opgelegd dan de industrie. Dat is onbegrijpelijk”, zegt D’Haese.

Nieuwe stikstofnota is voor Groen “onvoldoende” om te steunen

Ook voor Groen lijkt het nieuwe stikstofvoorstel op het eerste gezicht “onvoldoende om ons akkoord te verklaren”. De oppositiepartij heeft door het ontbreken van een consensus binnen de Vlaamse regering niet alleen vragen bij het statuut van de ingediende conceptnota, maar de inhoud zou volgens de partij ook “onvoldoende” zijn. Eerder had covoorzitter Jeremie Vaneeckhout laten verstaan dat zijn partij enkel een tekst zou kunnen steunen die ook voorziet in een andere totaalvisie op landbouw. Groen zegt bereid te zijn om te spreken over de inhoud van de tekst. “Maar we gaan dat niet doen in de media”, klinkt het.

Dinsdag houdt het Vlaams Parlement om 14 uur een extra plenaire met een actuadebat over de crisis in de Vlaamse regering.