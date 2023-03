BMW van meer dan 165.000 euro (waarmee Dimitri Vegas & Like Mike tourden) crasht op E34

De wagen die in de nacht van zondag op maandag van de baan raakte op de E34 richting Turnhout was een BMW M8 Competition. De basisversie kost 165.000 euro en er rijden er zeer weinig rond in België. DJ-broers Dimitri Vegas & Like Mike zijn fan van de BMW M8.

Het ongeval gebeurde vlak voor de afrit Lille. De wagen met Nederlandse nummerplaat kwam op zijn dak in een diepe gracht terecht. De twee inzittenden bleven ongedeerd. De schade aan de auto zou nog te herstellen zijn.

© bfm

Volgens autojournalist Guido Cloostermans gaat het om een exclusieve BMW-serie. “De M8 Competition wordt niet meer gemaakt, alleen nog M8. Het accelaratievermogen is enorm, het duurt amper 3,2 seconden om van stilstand op te trekken tot 100 kilometer per uur. De wagen is in België te koop vanaf 165.000 euro. Dat is de basisversie, maar de meeste eigenaars kiezen voor accessoires en betalen dus nog meer. Eigenlijk is de basisversie al behoorlijk uitgebouwd. Zelf zou ik meer dan tevreden zijn met een BMW M8 zonder accessoires.”

© bfm

Guido Cloostermans heeft een testrit mogen maken met het BMW-model. “Dat was een unieke ervaring. De wagen rijdt heel comfortabel en je kan er waanzinnige snelheden mee halen. In België zie ik nauwelijks BMW’s van dat type rijden. Exacte cijfers heb ik niet, maar het zijn er wellicht maar enkele tientallen. Overigens kost een BMW M8 in Nederland nog meer, want daar betaal je er een weeldebelasting voor”, aldus Guido Cloostermans.

© BMW

Korte stilte

Op de website van BMW staat een filmpje interview met de DJ’s Dimitri Vegas & Like Mike. Ze zijn met een BMW M8 naar het Winterland Festival in Noorwegen gereden. “Het moment van korte stilte voor de beat en melodie losbarsten, is anticiperen op wat gaat gebeuren. Je krijgt het gevoel alsof je van 0 naar 60 wordt geslingerd, tot de beat je terug in je stoel duwt en acceleert.”