Pech voor PSG: sterspeler Neymar is na operatie drie tot vier maanden buiten strijd

De Braziliaanse spits verliet zondag 19 februari in de 51ste minuut van het competitieduel tegen Rijsel (4-3) op een draagberrie het veld, nadat hij een halfuur voordien nog de 2-0 had gescoord. Een van de volgende dagen gaat hij in het Qatarese Doha onder het mes.

Neymar kampte de jongste jaren herhaaldelijk met problemen aan de rechterenkel. Om nieuw herval te voorkomen, acht de medische staf van PSG een operatie aan de ligamenten van het gewricht noodzakelijk.

In zijn terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League speelt PSG woensdag op verplaatsing bij Bayern München. Zonder Neymar heeft het daar een 0-1-nederlaag uit de heenwedstrijd op te halen. (svar)