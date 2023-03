Verdeeldheid in Vlaamse regering is compleet: Open VLD en N-VA nu ook niet meer op één lijn over stikstof

Over hoe het in de Vlaamse regering nu voort moet, zitten ook Open VLD en N-VA niet meer op dezelfde lijn. De Vlaamse liberalen zien een wisselmeerderheid over stikstof niet zitten en willen verder praten met CD&V. Het is de complete deconfiture van de Vlaamse regering. Al spreekt ook bij Open VLD niet iedereen met één stem.

“Complete fictie”. Zo omschrijft Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert maandag de pogingen van coalitiepartner N-VA om een wisselmeerderheid te vinden voor een akkoord rond stikstof. Volgens de liberalen is het niet alleen praktisch bijzonder moeilijk om bij de oppositie steun te zoeken rond een voorstel – “Vooruit en Groen gaan zeker niet blind tekenen” – maar is het ook niet wenselijk. Open VLD vreest immers dat de groenen en socialisten de toegevingen voor de Vlaamse boeren zullen terugschroeven. Dat kan volgens de partij niet de bedoeling zijn.

Het betekent meteen ook dat er voor de liberalen geen andere optie is dan CD&V in de ploeg te houden. En dat terwijl N-VA het heeft gehad met Sammy Mahdi en co. en de christendemocraten het liefst zo snel mogelijk wil uitbonjouren. “Wij willen dat deze coalitie samenblijft”, benadrukt Lachaert nu. De regering op de been houden dus, en over stikstof voortpraten. Volgens de liberalen is er ook geen andere optie, anders dreigt de complete onbestuurbaarheid.

Over de kans op succes daarvan verschillen sommige liberalen wel van mening. Vlaams viceminister-president Bart Somers ziet het niet meer goedkomen. Dat CD&V de regels voor vergunningen voor de landbouw al vanaf dag 1 wil versoepelen zonder dat er ook zelfs maar 1 gram stikstof uit de natuur is verdwenen, maakt volgens hem dat de kans op slagen van nieuwe gesprekken bijzonder klein is. “CD&V moet nu maar kleur bekennen en stoppen met het blokkeren van Vlaanderen,” klinkt het op zijn kabinet.

Een andere stroming binnen de partij heeft het niet begrepen op de manier waarop N-VA coalitiepartner CD&V aanpakt. “Het enige dat sommige N-VA’ers willen is CD&V kapot maken en uit de regering gooien. Vandaar de powerplay van Jan Jambon”, zegt een hooggeplaatste liberaal.

In elk geval heeft Lachaert aan Jan Jambon laten weten de manier van werken niet te appreciëren. En dat heeft ook te maken met de verklaring van de Vlaamse minister-president zondagavond dat zijn ploeg met een grote meerderheid zijn stikstofvoorstel had goedgekeurd. Maandag werd er zelfs officieel gecommuniceerd dat de Vlaamse regering het licht op groen had gezet voor een conceptnota. “De regering moet altijd in consensus beslissen. Wanneer dat niet gebeurt, is dat gewoon ongrondwettelijk. Stel dat er op basis van de conceptnota maatregelen worden uitgerold, dan worden die later gewoon vernietigd. We moeten nu eenmaal de rechtsregels respecteren. Die nota kan enkel een basis zijn om voort te praten”, dixit een hoge bron.

En zo wordt de crisis binnen de Vlaamse regering nog wat ingewikkelder. Met de clash tussen N-VA en CD&V en nu ook de Vlaamse liberalen die openlijk niet akkoord gaan met de strategie die de Vlaams-nationalisten hebben uitgestippeld. De chaos dreigt dinsdag in het Vlaams parlement nog een stukje groter te worden.