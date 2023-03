IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT.  Het Billing-effect, een Van Dammetje doen en no VAR, wel party

In provinciale is het ook plezant. Vraag dat maar aan onze scheidsrechters, die ook deze week weer het beste van zichzelf geven zonder VAR. Verder kwam er einde aan een mooie reeks en dachten de spelers in Vlaams-Brabant meer dan eens aan het spektakel.

1. 24ste wedstrijd is er te veel aan voor Wijgmaal

“We zouden eens een reeksje moeten neerzetten.” Het is een uitspraak die spelers en trainers al eens graag laten optekenen. Hebben ze dat voor het seizoen ook in Wijgmaal gedaan? In elk geval: ze hadden die boodschap dan toch goed begrepen. Maar aan alle mooie liedjes komt uiteindelijk toch ooit een einde en na 23 wedstrijden zonder nederlaag - een record in Vlaanderen! - ging de B-ploeg van Olympia zondag voor het eerst dit seizoen onderuit. Leider Wijgmaal verloor op eigen veld de topper met 0-1 van KFC Werchter. Daardoor worden de mannen van coach Kristof Van Craen sinds dit weekend bijgebeend door Houthalen, Temse, Kuurne en Evergem, die hun reeks van ongeslagen wedstrijden vanaf nu nog kunnen aanscherpen.

2. Jaloers op het amateurvoetbal, Hein?

“Weg met de VAR!” Na de vele discussies van de laatste weken - is het niet, Hein? -, zijn er meer en mensen die pleiten voor een terugkeer naar de pre-VAR-periode. Wel, die periode bestaat en heet: het amateurvoetbal. In het provinciale voetbal beslist de scheidsrechter nog altijd alleen, tegenwoordig zelfs vaker en vaker zonder assistenten. En in Vlaams-Brabant gebeurde dat afgelopen weekend meer dan deftig. Zo floten de refs liefst 33 strafschoppen en moesten negen spelers met rechtstreeks rood van het veld. Lang leve het amateurvoetbal! Toch geen klein beetje jaloers, Hein?

3. Het Brabantse Billing-effect

© AFP

“Scherp zijn vanaf de eerste minuut!” Nog eentje in het rijtje der voetbalclichés. Alleen mag de coach het nog zo benadrukken, feit is dat er nu eenmaal vaak goals vallen in de beginfase. Leandro Trossard bijvoorbeeld was afgelopen weekend nog slachtoffer met Arsenal. De Rode Duivel zag Bournemouth-speler Phillip Billing na amper negen seconden toeslaan. De Gunners stelden uiteindelijk nog wel orde op zaken, met een wereldgoal in de 98ste minuut. In Vlaams-Brabant waren er afgelopen weekend blijkbaar achttien spelers die voor de buis naar Trossard en co. gekeken hebben. Er vielen op onze velden namelijk achttien doelpunten in de eerste vijf minuten van een wedstrijd. In de eerste tien minuten noteerden we zelfs 41 goals. De beste leerlingen van de klas? Dylan Mannaerts van Meerbeek, Arice Wouanssi Tiako van Aarschot en Mike Speliers van Tollembeek. Ook zij troffen allen raak in de eerste minuut. Dat heet dan het Billing-effect, zeker...

4. Een Joachim Van Dammetje doen

© BELGA

Een van de bewonderaars van Biling was Ainsley Mariën van Sterrebeek. Ook Mariën sloeg zaterdagavond tegen Kapelle-op-den-Bos al toe in de vijfde minuut, maar wou toch zeker deze rubriek halen en dacht: ik kan misschien ook nog een Joachim Van Dammetje doen. De Beveren-speler viel zaterdag in tegen RWDM, maar mocht na 103 seconden al terug gaan douchen met een rode kaart. Mariën nam iets uitgebreider de tijd, wellicht om zijn goal te vieren, en besloot dan om drie minuten na zijn goal met rechtstreeks rood van het veld te worden gestuurd. Dat heet dan kort en krachtig, zeker...

5. Heerlijk Haachts weekend

Komt er dan toch eindelijk afscheiding in derde provinciale C? Het Sparta Haacht Statie van Kris Bulcke deed afgelopen weekend in elk geval gouden zaken. De leider won op eigen veld vlot met 6-0 van Betekom en zag de voornaamste titelconcurrenten allemaal kopje-onder gaan. Tremelo (8-4 in Moorsel), Tildonk (6-1 bij Berg Op) en in mindere mate Vossem, dat verloor op Bierbeek B met 2-1, waardoor die B-ploeg nu de tweede plek inneemt. Toch is de strijd nog niet gestreden, want komende zondag is er de altijd geladen derby Tremelo tegen Haacht Statie.

6. Spektakel, spektakel en nog eens spektakel

Spektakel, spektakel en nog eens spektakel op onze velden afgelopen weekend. Zo gaven Averbode-Okselaar en Haasrode de toeschouwers waar voor hun geld met een 4-4-gelijkspel. Ook in Moorsel – Tremelo in derde C werden de toeschouwers verwend met een 8-4-einduitslag. Drie spelers slaagden erin vijf keer de netten te doen trillen. Dat waren Dries Vanwelde van KVK Tienen B, Toon Matthys van Langdorp en Mats Mignon van Galmaarden B. Zij deden uiteraard een gouden zaak in onze topschuttersstand.

7. De beste doelschutter van Vlaams-Brabant

Matthys deed met zijn vijf goals tegen Deurne zelfs een gooi om de koppositie in de rangschikking van beste Vlaams-Brabantse goalgetter over te nemen, maar dat kon Ibrahim Bounekoub van FFF Brussels niet zomaar laten gebeuren. Bounekoub scoorde zelf drie keer tegen Pirate Leuven en blijft zo lijstaanvoerder.

37 goals: Ibrahim Bounekoub (FFF Brussels, 4de provinciale D)

35 goals: Toon Matthys (Langdorp, 4de provinciale E)

34 goals: Alexander Bonomi (Neerwinden, 4de provinciale F) en Nicolas Lentini (Vissenaken, 3de provinciale D)

33 goals: Enzo Roosen (HO Veltem B, 4de provinciale D)

27 goals: Ilias El Attabi (Tremelo, 3de provinciale C), Tuur Minner (Liedekerke B, 4de provinciale B) en Wouter Keulemans (KFC Eppegem B, 4de provinciale C)

26 goals: Dries Vanwelde (KVK Tienen B, 3de provinciale D) en Rob Mertens (Tielt-Winge, 3de provinciale D)

25 goals: Niels Delaforterie (SC Keerbergen, 4de provinciale C)

24 goals: Robbe Iwens (Merchtem United, 4de provinciale B)

23 goals: Maxwell Opara (Orsmaal, 4de provinciale F), Jordi De Cat (SC Keerbergen, 4de provinciale C), Dilhan Taç (Woluwe-Zaventem B, 4de provinciale D), Robin Hambrouck (Sp. Rotselaar, 2de provinciale B) en Andrew Dejaeger (Geetbets, 3de provinciale D)

22 goals: Killian Vandamme (Groot-Dilbeek B, 4de provinciale A)

21 goals: Arne De Vroede (Tollembeek, 4de provinciale A), Leslie Herinckx (Zoutleeuw, 4de provinciale F), Lars Godart (Kester-Gooik, 2de provinciale A) en Bram Bert (Boskant Peizegem, 4de provinciale B)

20 goals: Lander Oorts (Bertem-Leefdaal B, 4de provinciale D), Corentin Gabrielli (Eur. 90 Kraainem, 2de provinciale A) en Michael Van Praet (Vilvoorde City, 4de provinciale C)

19 goals: Manossa Diouck (Langdorp, 4de provinciale E), Thomas Onkelinx (Binkom, 3de provinciale D), Simon Smeets (Tielt-Winge, 3de provinciale D), Steve Klompkes (Vissenaken, 3de provinciale D), Robby Vanhaemel (Boskant Peizegem, 4de provinciale B), Davy Van Gestel (Zichem, 3de provinciale D), Carlos Peeters (Erps-Kwerps, 4de provinciale D)

18 goals: Arne Vanderlinden (FC Moorsel, 3de provinciale C), Dietmar Conard (Atlas Linter, 4de provinciale F), Jelne Landerloo (Leeuw Brucom B, 4de provinciale A), Thomas Onkelinx (Binkom, 3de provinciale D) , Manossa (Merchtem United, 4de provinciale B), Ruben Michiels (Dworp, 4de provinciale A), Bram Du Mong (Sp. Kortenberg, 3de provinciale B) en Brett Pauly (Averbode-Okselaar, 2de provinciale B)

8. Volgende week uitkijken naar …

Kelderkrakeralarm in eerste provinciale! KCVV Elewijt ontvangt zondag HO Veltem in een belangrijke zespuntenwedstrijd om het behoud. In 2B moet Rotselaar naar Haasrode, dat vorige weekend Averbode-Okselaar van zijn troon stootte. In 3C moet leider Sparta Haacht Statie zien overeind te blijven in de gevaarlijke derby in Tremelo en in 4A is er de topper om de eerste plaats tussen Beersel-Drogenbos B en Vlezenbeek. Dezelfde inzet staat er op het spel in 4B tussen Mazenzele-Opwijk B en Boskant Peizegem.

Een foutje, een opmerking of vooral iets gezien wat een leuk item kan zijn in de volgende aflevering? Stuur een mailtje naar sportbrabant@nieuwsblad.be