Twitter kampt opnieuw met technische problemen

Voor de tweede keer in minder dan een week heeft Twitter te kampen met technische problemen. Momenteel krijgen gebruikers van de Amerikaanse microblogsite een foutmelding als ze links proberen te openen.

“Sommige delen van Twitter werken mogelijk niet zoals verwacht momenteel”, liet het bedrijf zelf weten in een tweet. “We hebben intern iets gewijzigd met onbedoelde gevolgen. We werken er nu aan.” Topman Elon Musk noemde het platform, dat hij eind oktober overnam, in een andere tweet “broos”.

Woensdag kampte Twitter ook al met problemen, waardoor de Twitterfeed bij gebruikers niet volledig laadde.