7-jarige jongen sterft nadat twee auto’s hem verdrukken terwijl hij zijn veters strikt

De 7-jarige Alfie Tollett is in Engeland overleden nadat twee auto’s tegen hem aandrukten terwijl hij zijn veters aan het strikken was. De auto’s botsten tegen elkaar aan.

Alfie Tollett was in Plymouth, in het zuidwesten van Engeland, om naar een rugbywedstrijd van zijn broer Devon te kijken. Hij stond achter de auto van zijn ouders om andere schoenen aan te trekken. Een auto parkeerde achter hem, maar werd geraakt door een andere auto die ook aan het parkeren was. Daardoor werd de auto tegen de jonge Alfie geduwd. Die werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed aan de verwondingen op zijn borst.

“Onze harten zijn gebroken”, vertelt zijn familie. “Hij was onze speciale, ondeugende, grappige en waardevolle kleine jongen.”

De familie bedankt iedereen die hen berichten heeft gestuurd om hen te steunen. De ouders van Tollett schreven ook nog een boodschap voor hun zoon: “We missen je lieverd en we zullen je nooit vergeten. Dank je voor de beste zeven jaar van onze levens. Liefs mama, papa, Jack en Teddy.”

De politie zoekt nog beelden van dashcams en getuigen om te onderzoeken wat er gebeurd is. Een 55-jarige man is gearresteerd op verdenking van gevaarlijk rijden, maar is op borgtocht vrijgelaten.