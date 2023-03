Beatrice (24) verloor beide benen bij aanslag in Zaventem: “Ik kreeg het label ‘rood’. Geen prioriteit, weinig kans op overleven”

Vorige week nam ze deel aan een ruiterwedstrijd in Doha. Volgend jaar hoopt ze mee te doen tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Beatrice de Lavalette (24) is zoveel meer dan ‘slachtoffer van de aanslag op Zaventem’. Net dat wilde ze maandag ook komen tonen, als eerste getuige in een lange rij slachtoffers. Dat ze haar leven niet hebben afgepakt. Dat zij de winnaar is.

“Hoe gaat het nu met u?”, wilde assisenvoorzitter Laurence Massart nog weten aan het einde van haar getuigenis.

“Vandaag voel ik me goed, dank u”, antwoordde Beatrice de Lavalette. Ze moest er geen seconde over nadenken. Misschien schrok ze zelf wel wat van de overtuiging in haar antwoord, want ze voegde er snel aan toe: “Ik heb de voorbije jaren erg hard gewerkt aan mijn mentale gezondheid. Ik heb hoogtes gekend, en laagtes. Maar momenteel zit ik op een hoogte.”

24 jaar is ze ondertussen, Beatrice. Amerikaanse, maar opgegroeid in Frankrijk en België. Ze spreekt een mix van Engels en Frans. Een trotse jonge vrouw, die naar het assisenhof kwam in een roze blazer. Haar nagels donkerrood gelakt, op de witte ringvingers na. Een zelfstandige jonge vrouw ook. Ondanks de rolstoel. En ondanks de dubbele amputatie van haar onderbenen.

Een week geleden verbleef ze nog in Doha, waar ze als para-atlete deelnam aan een wedstrijd dressuur. Over een dik jaar hoopt ze in Parijs op de Olympische Spelen te staan, zoals ze dat eerder ook al in Tokio deed. Allemaal overwinningen op wat haar op 22 maart 2016 overkwam op de luchthaven van Zaventem.

De hand van de hoop

“Ik zou die dag naar de Verenigde Staten reizen voor de lentevakantie. Zoals elke tiener liep ik in de vertrekhal van de luchthaven rond met mijn gsm. Aan het bellen met mijn broer in Californië. Ik had hem net gezegd dat hij dringend moest gaan slapen, want dat het daar al 3 uur ’s nachts was. Net toen ik ophing, gebeurde het. Van de bom herinner ik mij niets meer. Alleen de donkerte, en dat ik van de grond werd getild. Toen ik wakker werd en rondkeek, zag ik mijn rechterbeen in een gekke hoek liggen. Naast mij lag een vrouw. Haar haren stonden in brand en in een reflex probeerde ik die met mijn handen te doven. Toen pakte die vrouw mijn hand en hield ze vast. Ik heb achteraf nooit ontdekt wie die vrouw was, maar de hand die ze mij toen gaf was enorm belangrijk. Het gaf mij hoop.”

Er was op dat moment nochtans niet veel hoop. Hulpverleners probeerden de slachtoffers zo snel mogelijk uit de luchthaven te krijgen. Het was een onbeschrijflijke chaos. “De vrouw naast mij werd weggedragen, maar mij lieten ze liggen. Ik begreep niet waarom. Waarom lieten ze mij achter? Achteraf heb ik begrepen dat er een soort triage gebeurde. Slachtoffers kregen een kleur. Groen, oranje, rood, zwart. En ik had het label ‘rood’ gekregen. Geen prioriteit, wegens weinig kans op overleven.”

Gebogen hoofden in de glazen box

Het was een beklijvend relaas, waarbij je in de assisenzaal een speld kon horen vallen. Verbijstering op de gezichten van de jury. Gebogen hoofden in de glazen box. Tranen van herkenning bij de vele andere slachtoffers in de zaal. Ook om wat volgde.

Want ondanks het label ‘rood’ overleefde Beatrice wél. Na een maand ontwaakte ze in het ziekenhuis uit coma. Een eerste stap in een lange lijdensweg richting herstel. Richting een nieuw, maar heel ander leven dan ze als onbezorgde tiener voor ogen had gehad. Ze stond erop om de juryleden de beelden uit het ziekenhuis te tonen. Gruwelijke foto’s van een opgezwollen lichaam, een kaal hoofd, een wirwar van tubes en draden. De verminkte voeten en benen. De eerste foto’s van na de amputatie, omdat de dokters ondanks al hun verwoede pogingen haar onderbenen niet hadden kunnen redden.

Het bezoek van haar paard Deedee was een keerpunt tijdens haar revalidatie. — © rr

Dan, de laatste foto. Van Beatrice met haar paard Deedee, op de parking van het ziekenhuis. Een bezoek geregeld door haar moeder. Een noodzakelijk bezoek. Want na vele maanden revalideren zat Beatrice op een dieptepunt. Ze moest leren leven in een rolstoel. Ze moest haar verbrande handen opnieuw leren gebruiken. Ze moest, ze moest, ze moest. En het lukte niet meer. Mentaal was het op. “Maar toen ik Deedee weer zag, besefte ik dat er buiten iemand op mij wachtte die mij nodig had. Er was wel degelijk nog iets om voor te vechten.”

Niet te verbergen, geen medelijden of taboes

Ongeveer een jaar na de aanslagen ontmoetten we Beatrice voor het eerst. Thuis in Tervuren. Ze was nog een tiener. Pas achttien. Ze ontving ons thuis in een topje en short. Het signaal was duidelijk: ze wilde niets verstoppen. Toen ook al niet. En ze wilde geen medelijden, noch taboes: “Vraag alles wat je wil”.

Toen al was ze één brok koppige strijdvaardigheid. Vast van plan haar leven niet te laten afnemen door terreur. Ze wilde afstuderen, samen met haar vrienden. Ze wilde reizen. Opnieuw surfen. Naar de universiteit. En ze wilde naar de Olympische Spelen als ruiter. “Zonder de ontploffing had ik zelfs niet moeten dromen van de Spelen, want zo’n goeie ruiter ben ik niet.” Het was een opmerking waar ik mij als reporter even geen raad mee wist.

Beatrice, een jaar na de aanslagen. Een tiener vol strijdvaardigheid. — © Guy Puttemans

In de assisenzaal vertelde ze maandag eerlijk dat het achteraf allemaal niet zo soepel en gemakkelijk was verlopen. Ze is afgestudeerd, dat wel. En ze ging in de Verenigde Staten naar de universiteit. “Maar ik was daar niet klaar voor, en het werd een verschrikkelijke ervaring.” Ze werd depressief. Ze verzorgde zichzelf ook niet goed genoeg, kreeg een zware doorligwonde en moest weer verschillende keren geopereerd worden. Het signaal om het anders te doen.

Later, in volle voorbereiding op Tokio, viel ze van haar paard, om zes uur later te ontdekken dat ze haar been had gebroken. Nadien was er ook nog covid om extra roet in het eten te gooien. Maar telkens vocht ze zich erdoorheen. Tot ze in de zomer van 2021 ook echt als paralympisch ruiter mocht aantreden in Tokio.

Quantité négligable

Maandag, bijna zeven jaar na de aanslag op Zaventem, was Beatrice terug in Brussel. Als eerste van een lange rij slachtoffers die zijn opgeroepen. Ze zullen lang niet allemaal verschijnen. “Voor velen is zo’n getuigenis emotioneel gewoon te zwaar”, meldde een advocate van de slachtoffers. Maar niet voor Beatrice. Voor haar was het net belangrijk om er wél te zijn. Om te tonen dat ze er nog is, en dat zij de winnaar is.

Ze had verder geen boodschap voor de beschuldigden. Ze hoefde hen niet in de ogen te kijken om het monster te bezweren. In haar ogen waren ze decor. Quantité négligable. “Ze jagen mij ook geen angst meer aan”, zei ze achteraf. “Het zijn gewone mannen. Mannen die een verschrikkelijk domme keuze hebben gemaakt. Een keuze waar ik de gevolgen van draag.”