Julien Duranville traint eindelijk mee bij Dortmund, maar staat niet op de Europese lijst: “Julien heeft de volgende stap in zijn revalidatie gezet”

Borussia Dortmund verdedigt in Londen een 1-0-voorsprong tegen Chelsea. De Borussen wonnen de heenmatch na een heerlijke sprint en dito treffer van talent Karim Adeyemi (21). Hij moet een voorbeeld zijn voor Julien Duranville, de 16-jarige Belg die de Duitsers in januari overnamen van Anderlecht voor 8,5 miljoen euro.

Duranville kwam in het Signal Iduna Park toe met een hamstringblessure en heeft één maand na zijn transfer eindelijk meegetraind met de groep. Van een debuut in Europa moet hij dit seizoen nog niet dromen, want de tiener staat niet op de Europese lijst. “Julien heeft de volgende stap in zijn revalidatie gezet”, aldus coach Edin Terzic. “We hopen dat het nu niet te lang meer duurt.” Het is zeker de bedoeling dat Duranville een A-speler wordt, maar een eerste introductie bij de U19 of de U23 valt niet uit te sluiten.

Wie stilaan ook ongeduldig wordt, is Thomas Meunier. Diens contract bij Dortmund loopt in 2024 af en de rechterflankspeler komt de jongste matchen niet meer van de bank. Wordt dit zijn laatste seizoen bij de Borussen? Er zijn geruchten dat Dortmund Ferdi Kadioglu van Fenerbahçe als opvolger wil.(jug)