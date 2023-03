Grote hervorming: De Lijn gaat 25.000 bus- en tramhaltes aanpassen en kiest ook voor nieuwe nummering

De basisbereikbaarheid moet de Vlaming een betere toegang geven tot een tegelijk stipter en aantrekkelijker openbaar vervoer. In plaats van een enorm aanbod aan trams en bussen in de markt te zetten, wordt het aanbod aan openbaar vervoer zogezegd ‘vraaggestuurd’. Bussen en trams passeren op die plekken waar er effectief vraag is naar openbaar vervoer.

40 procent aangepast

De eerste fase van dat nieuwe concept gaat op 1 juli in en heeft veel weg van een aardverschuiving. Volgens grote baas Ann Schoubs zal de komende jaren 40 procent van alle reistrajecten van bus en tram worden aangepast, wat concreet betekent dat zowat twee derde van het net een grote of kleine verandering ondergaat.

Voor de details over alle wijzigingen moeten reizigers wachten tot mei, wanneer De Lijn grootschalige communicatie plant.

25.000 haltes

De herstructurering van het net van De Lijn betekent concreet ook dat 25.000 haltes van De Lijn moeten worden aangepast, bijvoorbeeld met een nieuwe dienstregeling, of met nieuwe nummers van de verschillende bus- of tramlijnen die er passeren.

Want ook dat verandert, om het net duidelijker te maken voor de gebruikers, aldus De Lijn die het zo samenvat: “Een stadslijn met een hoge frequentie krijgt een lijnnummer met één cijfer. Een streeklijn waar je de hele dag kan op rekenen, twee cijfers. Een functionele lijn of lijn die alleen tijdens de spits rijdt, zoals de schoollijnen, krijgen drie cijfers. Tramlijnen krijgen het prefix ‘T’, of ‘M’, als ze ook ondergronds rijden. Een snellijn krijgt het prefix ‘X’ van expresslijn en nachtlijnen zul je herkennen aan het voorvoegsel ‘N’.

Een en ander betekent ook dat er haltes sneuvelen, al plakt Schoubs daar liever geen concreet aantal op. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) noemt het een “overtrokken discussie”, want “wat heb je aan een paal met een bord als daar zelden iemand opstapt?”