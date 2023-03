Dodental van aardbeving in Turkije loopt op tot meer dan 46.000

In Turkije zijn al zeker 46.104 doden geteld na de zware aardbevingen van een maand geleden. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan meegedeeld aan het nieuwsagentschap Anadolu.

Erdogan zegt dat ongeveer 230.000 gebouwen zijn ingestort of gesloopt moeten worden. Het is ook de bedoeling dat er binnen de twee maanden 100.000 containers worden opgesteld om een half miljoen mensen te huisvesten, die nu in noodonderkomens zoals tenten leven.

Op 6 februari troffen twee bevingen van magnitude 7,7 en 7,6 het zuidoosten van Turkije en het noordwesten van Syrië. Daarna volgden nog vele naschokken. In de twee landen samen zijn meer dan 50.000 mensen om het leven gekomen.