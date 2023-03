Nieuwe campagne vraagt meer respect voor huishoudhulpen: “Terwijl ik poetste, gaf hij me complimenten over mijn borsten”

Als Balthazar Boma een schunnige opmerking maakt richting poetsvrouw Carmen, dan is het om ons een lachsalvo te bezorgen. Maar velen maken het echt mee en dan is er van lachen geen sprake. “De man bij wie ik in dienst was, zei me dat ik geen gewicht mocht verliezen, want dan zouden mijn borsten kleiner worden”, getuigt een huishoudhulp. Het Werkbaarheidsfonds vraagt in een grootschalige campagne om meer respect.