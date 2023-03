Wolvin Noëlla is voor vierde jaar op rij drachtig, en timing is geen toeval: “Alle wolven in Europa zijn officieel jarig op 1 mei”

De Limburgse wolvenroedel breidt uit: wolvin Noëlla is al voor het vierde jaar op een rij drachtig. Er komen dus nieuwe welpen. “En ik kan u nu al met quasi zekerheid zeggen: ook volgend jaar is Noëlla op 1 maart drachtig”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Helemaal zeker is het niet dat wolvin Noëlla zwanger is, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. “Dat is altijd een beredeneerde gok. Maar het klopt zo goed als altijd”, zegt hij. “En ik kan u nu al met quasi zekerheid zeggen dat ze volgend jaar op 1 maart opnieuw zwanger is.”

Dat heeft er alles mee te maken dat februari de enige paartijd is van de wolven in Europa. “Na 63 dagen dracht bevallen ze dan tussen half april en half mei. Bij ons is dat meestal tussen 20 en 25 april. Daarom zijn alle wolven in Europa officieel tegelijk jarig op 1 mei”, zegt Loos.

Die timing om te bevallen is niet toevallig. “Wolven moeten geboren worden op een moment dat er veel jonge everzwijnen en reeën zijn in de natuur. Die jonge wolven groeien razendsnel en hebben heel veel voedsel nodig. Daarom bevallen wolven alleen als er voldoende voedsel is.”

Bij honden was dat vroeger trouwens ook zo. “Maar door hen te domesticeren en heel het jaar door voedsel te geven, hebben zij die nood niet meer om gericht zwanger te worden en te bevallen.”

De roedel van wolvin Noëlla en wolf August, die in de zomer nog uit 13 dieren bestond, is flink aan het reduceren. “De normale gang van zaken”, zegt Jan Gouwy van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. “Van de jaarlingen weten we intussen dat ze weg zijn. Die zijn niet meer te zien op camerabeelden. Waar ze zijn, weten we pas als er ergens DNA van hen wordt gevonden. Maar ook van de zes welpen van 2023 vertrekken er al een aantal. Eer de nieuwe lading welpen eind april of begin mei geboren wordt, zal de roedel nog uit hooguit 5 tot 6 wolven - ouderpaar en jaarlingen - bestaan.”

Dat Noëlla en August voor het vierde jaar op rij welpen krijgen, is al een succesverhaal. “De helft van de wolven haalt hun eerste levensjaar niet. Ook in het tweede levensjaar is er nog veel sterfte omdat de meeste wolven dan beginnen zwerven. Eenmaal ze gevestigd zijn, stijgen hun overlevingskansen. De gemiddelde leeftijd van een wolf is 5 tot 6 jaar.”

Van de drie worpen van Noëlla zijn er nog maximaal 8 dieren in leven.

