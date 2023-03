Hoe moet het nu verder in het stikstofdossier? Vlaams Parlement houdt dinsdag extra plenaire vergadering

Hoe moet het verder in de Vlaamse regering, nu die in crisis verkeert door de onenigheid in het stikstofdossier? Het Vlaams Parlement houdt dinsdag om 14 uur alvast een extra plenaire vergadering, met een actuadebat over de crisis. Tot dan worden er geen onderhandelingen meer gevoerd tussen de ministers van de verschillende partijen.

COMMENTAAR. “Tot de kiezer weer aan zet komt, is dit een regering in lopende zaken. Of beter: slepende zaken”

De Vlaamse regering zit in een diepe crisis, nadat de ministers zondag geen akkoord konden bereiken over het stikstofdossier. Voor regeringspartij CD&V ging het ultieme voorstel van minister-president Jan Jambon niet ver genoeg, waarop de partij de onderhandelingstafel verliet. N-VA en Open VLD keurden daarna wel een nieuwe stikstofnota goed, maar dan zonder CD&V, waardoor er binnen de bestaande coalitie geen meerderheid bestaat. Niemand weet goed hoe het nu verder moet met de Vlaamse regering.

LEES OOK. Welk stikstofplan ligt er voor de Vlaamse boeren op tafel? Deze toegevingen waren voor CD&V niet genoeg

Alle oppositiepartijen drongen er maandag al op aan dat minister-president Jan Jambon meteen tekst en uitleg zou komen geven in het Vlaamse halfrond. Maar de meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V stelden voor om het debat dinsdag te organiseren, zodat alle partijen de kans zouden krijgen om de nieuwe conceptnota over het stikstofdossier in te kijken. Die nota werd maandag ook aan het parlement bezorgd. Het is echter niet zo dat het parlement daar dinsdag al meteen over kan stemmen, al kan die wel onderwerp van debat vormen.

LEES OOK. Dit staat er in conceptnota over stikstof die N-VA en Open VLD goedkeurden

In afwachting van dat actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement wordt er niet meer onderhandeld tussen de verschillende ministers over het stikstofdossier. Verdere onderhandelingen zouden in afwachting van dat debat – en wat daar al dan niet gezegd wordt – namelijk geen nut hebben, klinkt het. Er is nog wel informeel overleg tussen de partijvoorzitters van de verschillende betrokken partijen, maar een doorbraak moet er voor het debat in het Vlaams Parlement naar verluidt niet verwacht worden.

LEES OOK. Verdeeldheid in Vlaamse regering is compleet: Open VLD en N-VA nu ook niet meer op één lijn over stikstof

Tot elkaar veroordeeld

Wat daarna volgt, is onduidelijk. Her en der wordt de optie van een wisselmeerderheid – waarbij oppositiepartij Vooruit de stemmen voor een meerderheid zou kunnen leveren – geopperd, maar Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert schoot dat scenario maandag al af. “Dat is sciencefiction”, klonk het. “Wij willen dat deze coalitie samenblijft.” Met een Vlaamse regering die wettelijk niet kan vallen, en coalitiepartners die geen van allen de stekker eruit willen trekken, dreigt dan ook de stilstand. Lachaert waarschuwde dan ook voor de “complete onbestuurbaarheid” van Vlaanderen.

LEES OOK. Stikstof blokkeert ook grondwettelijk de Vlaamse regering: “Hier heeft men nooit bij stilgestaan”

De drie meerderheidspartijen lijken dan ook tot elkaar veroordeeld. Bij N-VA verwacht men in eerste instantie een antwoord van CD&V op de voorliggende nota. Kan CD&V zich niet vinden in dat ultieme voorstel, dan zet ze zichzelf uit de regering, is de redenering bij de Vlaams-nationalisten. Maar bij CD&V is men niet van plan om zelf uit de regering te stappen. “Daar is geen aanleiding toe. We zullen morgen (dinsdag, red.) kijken wat de posities zijn”, aldus Vlaams minister Benjamin Dalle. “Willen zij het proberen met andere partijen, dan zullen we dat vaststellen.”

En dus blijven alle partijen elkaar tot nader order in de gaten houden, om te zien wie er eerst met de ogen knippert.

LEES OOK. Betekent stikstofcrisis einde van Vlaamse regering? Dit zijn de verschillende scenario’s