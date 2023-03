Zelfs piloten van Israëlische luchtmacht protesteren tegen controversiële hervormingen van regering-Netanyahu

In totaal 37 piloten hebben zondag een brief naar de legerleiding gestuurd. De brief is maandag ook in verschillende Israëlische media verschenen. “Wij zullen de Joodse en democratische staat Israël te allen tijde en over de grenzen heen blijven dienen”, deelt een van de piloten mee. “Maar we hebben besloten om een dag pauze te nemen om te praten over de verontrustende processen die het land doormaakt.”

Volgens Israëlische media hadden piloten van de nationale luchtvaartmaatschappij El Al ook geweigerd om premier Netanyahu en zijn vrouw later deze week naar Italië te brengen, waar een staatsbezoek plaatsvindt. Maar zondagavond liet de luchtvaartmaatschappij weten dat er uiteindelijk toch een bemanning voor de vlucht kon worden gevonden.

In Israël klinkt al wekenlang protest tegen de geplande justitiehervormingen. De rechts-religieuze regering van premier Benjamin Netanyahu wil dat het parlement de mogelijkheid krijgt om beslissingen van het Hooggerechtshof met een eenvoudige meerderheid ongedaan te maken. Politici zouden ook meer inspraak krijgen bij de benoeming van rechters. Tegenstanders stellen dat de hervormingen ingaan tegen de scheiding der machten en ze waarschuwen dat de democratie in Israël onder druk komt te staan.