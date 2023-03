Hoeveel spijt heeft ex-club Stabaek van de verkoop van Gift Orban? “Die 3,3 miljoen euro is nu al een prikje”

Zoek ze maar, aanvallers van nauwelijks twintig jaar die ballen zo in doel leggen als Gift Orban, het winterkoninkje dat de Gentse scouting ontdekte in Noorwegen. Zou Stabaek geen spijt hebben ‘slechts’ 3,3 miljoen euro ontvangen te hebben? “Zeg Michel Louwagie dat hij hem in de zomer verkoopt...”