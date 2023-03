Loonkloof tussen mannen en vrouwen is vorig jaar fors toegenomen

Het verschil tussen wat mannen en vrouwen in ons land verdienen, is vorig jaar fors toegenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van hr-dienstverlener Securex. Ook wat pensioenen betreft gaapt er nog een aanzienlijk verschil tussen beiden.

Voor het onderzoek werd het loon van mannen en vrouwen die minstens drie opeenvolgende jaren bij dezelfde werkgever gewerkt hebben onder de loep genomen. De kloof daartussen nam tussen 2021 en 2022 met 4,4 procent toe. Concreet kregen vrouwen vorig jaar 8.764 euro brutoloon minder dan mannen: 38.145 tegenover 46.909 euro.

Volgens Securex is daar één grote verklaring voor: de indexeringen door de stijgende inflatie. De brutolonen van mannen liggen gemiddeld nog altijd hoger dan die van vrouwen, dus werd de stijging daar meer gevoeld. Dat verschil in brutoloon is volgens Securex dan weer te wijten aan het feit dat vrouwen veel vaker deeltijds werken dan mannen (49 tegenover 9,3 procent), dat ze vaker werken in sectoren waar de lonen lager liggen – zoals de zorg- of dienstenchequesector – en dat ze vaker langdurig afwezig zijn dan mannen.

Vorige week kwam Eurostat ook nog met nieuwe cijfers over die loonkloof. Daaruit bleek dat die in 2021 in ons land gestegen was van 5,3 naar 5,8 procent.

Ook pensioenkloof

Wat pensioenen betreft, is er evenmin sprake van gelijkheid. Uit cijfers van PensionStat.be, die maandag werden voorgesteld door minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS), blijkt dat onlangs gepensioneerde vrouwen gemiddeld 23 procent minder pensioen krijgen dan mannen in dezelfde situatie. Concreet gaat het om 488 euro bruto per maand.

De cijfers hebben enkel betrekking op wie onlangs gepensioneerd was in 2021 en een rustpensioen kreeg, eigenlijk maar goed voor 5 procent van de totale pensioenbevolking. Die populatie is echter het relevantste, omdat ze het best een beeld geeft van de situatie en het beleid op dit moment. De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen die al veel langer gepensioneerd zijn, is wellicht nog groter.