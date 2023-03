Het land moet plat tot Macron ‘bijdraait’: vakbonden in Frankrijk houden nationale staking tegen hogere pensioenleeftijd

Vakbonden in Frankrijk willen het land tot stilstand brengen tot Macron ‘bijdraait’ over de pensioenleeftijd. — © AFP

Vuur aan de lont: een stevige pensioenhervorming, waarin Macron de pensioenleeftijd wilt optrekken van 62 naar 64 jaar. Iets wat alle sectoren eerst liet steigeren, en nu laat platvallen. De nationale stakingsdag vandaag markeert al de zesde actiedag van dit jaar. Bovendien werd hij ‘ingeleid’: sinds zaterdag wordt al in een aantal kerncentrales in Frankrijk opnieuw gestaakt. “Dit is alleen een opwarmertje, we gaan crescendo naar een zwarte week voor de energiesector”, aldus CGT-vakbondsman Fabrice Coudour, met ook ­acties bij olie­raffinaderijen, gas- en waterkrachtcentrales.

Meer dan een miljoen betogers worden vandaag verwacht in de nationale protesten, met zo’n 60.000-90.000 in Parijs alleen al. Sommige scholen zullen sluiten, het vrachtwagentransport zal moeizaam verlopen, maar de grootste hinder zou zich concentreren rond het spoor: spoorwegmaatschappij SNCF schrapt zowat 80 procent van zijn hogesnelheidsverbindingen en regionale treinen, en er rijden zo goed als geen intercitytreinen. Ook de Parijse openbaarvervoersmaatschappij RATP verwacht dat maar een kwart tot de helft van de treinen zal rijden. Voor de metro zal het wachten zijn op een tram tot spitsuur, terwijl sommige stations gewoon gesloten blijven.

Thalys, dat de hogesnelheidsverbinding tussen Parijs en Amsterdam verzorgt, schrapt dinsdag én woensdag het merendeel van de treinen. — © BART DEWAELE

Ook het internationale verkeer stropt daardoor op. Thalys, dat de hogesnelheidsverbinding tussen Parijs en Amsterdam verzorgt, schrapt dinsdag én woensdag het merendeel van de treinen: slechts een tweetal per dag zullen uitrijden. Eurostar schrapt dinsdag een drietal treinen tussen Brussel en Londen, en woensdag één trein. En ook in de lucht zal het stil zijn: op de luchthavens van onder meer Bordeaux, Rijsel, Marseille, Nice en Toulouse zou 30 procent van de vluchten niet doorgaan. Op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle wordt eveneens hinder verwacht.

Voorlopig toont Macron zich niet van plan om te morrelen aan de hervorming, aldus zijn “ik heb niets nieuws te zeggen” op zaterdag. En dus zou ook de onrust in Frankrijk nog even kunnen voortduren: er is geen einddatum vastgelegd voor de stakingen.