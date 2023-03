Veel populaire series zijn “gebaseerd op waargebeurde feiten”, en dat is niet zonder risico: “Als mensen dat gaan geloven...”

‘1985’ is fictie. Gebaseerd op waargebeurde feiten. Scenarioschrijver Willem Wallyn heeft het in elk interview herhaald. En de kijker wordt voor elke aflevering verwittigd. Maar het onderscheid maken wordt elke aflevering lastiger. Kan televisie de geschiedenis veranderen? Of minstens de perceptie ervan? “Als mensen dit gaan geloven, dan hebben we een groot probleem.”