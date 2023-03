Noord-Korea verwijt VS “bewust” relaties te beschadigen met hun manoeuvres

Zuid-Korea en de VS houden gezamenlijke luchtoefeningen. — © EPA-EFE

“Ondanks onze veelvuldige waarschuwingen blijven de VS bewust de situatie op de spits drijven”, verklaarde het ministerie in een communiqué dat op datum staat van maandag. “De recente gezamenlijke luchtoefeningen (...) tonen duidelijk aan dat het plan om kernwapens te gebruiken tegen de Democratische Volksrepubliek Korea verloopt volgens het ritme van een daadwerkelijke oorlog.”

“We betreuren ten zeerste de onverantwoordelijke en verontrustende handelswijze van de VS en van Zuid-Korea, die de situatie op het Koreaanse schiereiland voortdurend richting instabiliteit duwen”, aldus nog het ministerie.

Nog in de verklaring eist Pyongyang dat de “vijandige militaire acties” onmiddellijk worden stopgezet. “Indien de gevaarlijke militaire provocaties van de VS en Zuid-Korea doorgaan (...) is er geen enkele garantie dat het op het Koreaanse schiereiland niet tot een gewelddadige confrontatie komt”, klinkt het dreigend.

De reactie van Noord-Korea komt er nadat beide bondgenoten in Washington een simulatieoefening hielden voor een nucleair conflict met Noord-Korea.