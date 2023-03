Japan moet ruimteraket vlak na lancering vernietigen

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA heeft dinsdagochtend een ruimteraket die net was opgestegen het bevel gegeven zichzelf te vernietigen. Volgens JAXA was dat omdat de raket, een H3, de missie niet kon uitvoeren.

Het falen van de raket is een flinke teleurstelling voor JAXA. Vorige maand mislukte de eerste lanceringspoging van het ruimtevoertuig al. Dinsdag leek de lancering vanaf Tanegashima Space Center in eerste instantie succesvol; de raket steeg even na 10.30 uur op en scheidde volgens planning van de eerste trap.

Kort daarna uitten de presentatoren van de livestream van de lancering hun zorgen over de snelheid van de raket. De stream werd stopgezet en toen er weer beeld was, liet JAXA weten de raket opdracht te hebben gegeven zichzelf te vernietigen. Wat er precies is misgegaan, maakte de ruimtevaartorganisatie niet bekend.