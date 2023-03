KIJK LIVE. Vlaamse regering debatteert over stikstofdossier: wordt het ongeziene vechtpartij?

"Voor natuur maakt het niet uit of stikstof van koe of fabriek komt"

Het pijnpunt op dit moment is voor Van Rompuy en zijn partij "de ongelijke behandeling van landbouw en industrie". "Op dit moment is de voorziene norm voor de landbouw veel en veel strenger dan voor de industrie. Nochtans maakt het voor de natuur niet uit, of de stikstof afkomstig is van een koe of van een fabriek. En dat is de reden waarom deze tekst op juridisch drijfzand gebouwd is. Dat is het risico, dat een rechter het nieuwe kader zou vernietigen. Dan komen we pas in een vergunningsstop terecht."



"Onze voorstellen liggen op tafel van de regering", zegt Van Rompuy nog. "Het is daar dat een oplossing gezocht en gevonden moet worden. En als CD&V blijven wij beschikbaar om terug aan tafel te gaan, om alsnog die consensus te vinden in de regering. It takes three to tango. Alle regeringspartijen moeten de vaste wil tonen om tot een finaal akkoord te komen voor de zekerheid voor onze economie en een toekomst voor de landbouw."