Passagier op Amerikaanse vlucht probeert deur te openen en valt bemanning aan

Volgens de aanklacht ging maandag zo’n 45 minuten voor de landing een alarm af bij de bemanning in de cockpit wegens een probleem met de vergrendeling van een van de vliegtuigdeuren. De deur werd geïnspecteerd en bleek niet meer volledig op slot te zijn. Ook een noodglijbaan was ontgrendeld.

Een passagier die kort daarvoor in de buurt van de deur was opgemerkt, werd aangesproken, waarop de man vroeg of camera’s het voorval hadden gefilmd. Vervolgens zou hij een van de bemanningsleden driemaal met een gebroken lepel in de nek hebben proberen te steken.

De man werd daarna getackeld door andere passagiers. In een oproep aan de luchtverkeersleiding verklaarde een bemanningslid dat zes personen bovenop hem lagen om hem in bedwang te houden. Bij aankomst van het toestel in Boston werd de verdachte, Francisco Severo Torres (33) uit Massachusetts, onmiddellijk in de boeien geslagen.

Het vliegtuig kon veilig landen en er vielen bij het incident geen gewonden, melden Amerikaanse media onder aanhaling van de betrokken luchtvaartmaatschappij United Airlines.

Andere passagiers verklaarden aan speurders dat Torres tijdens de veiligheidsbriefing iemand had gevraagd om op de veiligheidsbrochure die passagiers krijgen te tonen waar hij een nooddeurhendel kon vinden. Ze zagen hem voor de aanval ook ijsberen met de gebroken lepel.