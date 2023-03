Voorraad in westerse wapendepots slinkt door oorlog in Oekraïne: “Zal jaren duren om reserves weer aan te vullen”

De vele wapenleveringen van westerse landen aan Oekraïne hebben ertoe geleid dat de eigen munitievoorraden te klein zijn geworden en dat is niet zonder gevaar. De defensiecommissie van het Britse parlement waarschuwt dat het vele jaren kan duren om die reserves opnieuw aan te vullen.

“Groot-Brittannië en zijn NAVO-bondgenoten hebben hun eigen voorraden laten slinken tot alarmerend lage niveaus”, verklaarde de commissie dinsdag volgens het persbureau PA. Dat brengt niet alleen verdere wapenleveringen aan Oekraïne in gevaar, maar het vormt ook een bedreiging voor de eigen veiligheid, klonk het.

“De Russische aanval op Oekraïne moet voor het westen een wake-upcall zijn”, benadrukte de conservatieve voorzitter van de commissie, Tobias Ellwood. Rusland mag dan ook wel met tekorten kampen nu, andere tegenstanders hebben hun voorraden mogelijk wel kunnen handhaven of zelfs vergroten, merkte de commissie nog op.

Ook de Britse minister van Defensie Ben Wallace had het begin deze week al over de dringende noodzaak van investeringen in het leger.